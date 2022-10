Anniversaire de Pranali Rathod : photos super mignonnes de l’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Cela fait plus de quatre ans que Shah Rukh Khan a été vu jouer un personnage principal sur grand écran après sa débâcle Zero en 2018. L’échec du film l’a ébranlé et la superstar est restée à l’écart du showbiz pour trouver le bon type de projet pour faire un retour époustouflant. Alors que SRK est actuellement chargé de grands projets à venir, le célèbre astrologue Pandit Jagannath a prédit que le roi Khan retrouvera sa célébrité à Bollywood avec Pathaan.

Comme nous le savons tous, Shah Rukh Khan a une énorme célébrité et nous avons déjà été témoins de la folie lorsqu’il est apparu dans une petite apparition dans Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra. Son rôle a fait sourire des millions de visages et les gens se sont pressés dans les théâtres pour l’apercevoir après un long moment.

Compte tenu de ce fait, Guruji a déclaré à Koimoi : “Malgré que ses films ne fonctionnent pas bien au box-office, l’avenir de SRK semble brillant comme jamais, capable de livrer quelques mégahits dans les temps à venir. Pathaan sera l’un de ces films à partir duquel Shah Rukh Khan sera récupérer sa célébrité à Bollywood.”

Guruji a en outre déclaré que la décision de Shah Rukh Khan d’attendre longtemps a été la meilleure décision pour sa carrière. Selon ses recommandations astrologiques, SRK devrait “se concentrer davantage sur les personnages amoureux, en choisissant un contenu brillant et engageant pour éclipser son aura majestueuse”. Il a dit que SRK continuera à dominer l’industrie. Alors que la pan-Inde pourrait lui apporter une réponse moyenne du public, Guruji a suggéré que SRK devrait se concentrer davantage sur les films de Bollywood.

Sur le front du travail, Shah Rukh sera vu partager l’espace d’écran avec Deepika Padukone et John Abraham à Pathaan. Ensuite, il a Dunki de Rajkumar Hirani avec Taapsee Pannu et Jawan du réalisateur Atlee face à Nayanthara et Vijay Sethupathi.