Prachi Desai TV au voyage inspirant de Bollywood : La beauté et la fossette de Gujrati, Prachi Desai, célèbre son anniversaire aujourd’hui, le 12 septembre. Prachi Desai a commencé sa carrière d’actrice dans la série télévisée « Kasam » après avoir été vue dans « Kasauti Zindagi Ki ». Prachi a fait ses débuts à Bollywood dans le film Rock On avec Farhan Akhtar. Après ce film, elle a tourné plusieurs grands films de Bollywood, comme Once Upon a Time in Mumbai avec Emraan Hashmi et Bol Bachchan avec Abhishek Bachchan. Elle a toujours été informée de son travail acharné. Bol Bachchan a été l’un des plus grands succès au box-office de la carrière de Prachi Desai. Elle a eu un parcours très inspirant. Le jour de son anniversaire, nous vous racontons son voyage de la télévision au cinéma de Bollywood. Regardez la vidéo complète.