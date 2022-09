Anniversaire de Pankaj Tripathi : voici comment l’impeccable acteur a aidé Alia Bhatt, Kirti Kulhari et bien d’autres à réussir leurs rôles

Pankaj Tripathi est actuellement l’un des acteurs les plus célèbres et les plus talentueux de Bollywood. Le joyau de l’industrie fête ses 45 ans et parlons de sa qualité d’acteur, eh bien, nous manquons souvent de mots pour cela. Il fut un temps où Tripathi demandait du travail dans les parkings et aujourd’hui les choses ont changé. On ne peut pas imaginer Bollywood sans Tripathi et il a gagné ce respect aujourd’hui. Mais saviez-vous qu’en dépit d’être un bon acteur, il est aussi un excellent pédagogue ? Pourquoi demandes-tu?

Voici comment Pankaj Tripathi a aidé Alia Bhatt, Kriti Kulhari et d’autres actrices à mieux jouer leurs rôles

La star de Mirzapur, qui est un acteur au talent impeccable, a aidé des acteurs comme Alia Bhatt, Kriti Kulkarni et bien d’autres à jouer leurs rôles. Tripathi était une tutrice de dialecte d’Alia dans son film Udta Punjab et elle y était sacrément bonne, grâce à M. Tripathi. Cependant, les fans se sont plaints de la raison pour laquelle cette information avait été partagée si tard et Pankaj méritait d’être reconnu pour la même chose. Alors que Pankaj, qui avait une emprise puissante sur sa langue, a laissé ses constantes de la première et de la deuxième saisons de Justice pénale impressionné par sa maîtrise de la langue hindi et dans sa conversation en classe, il l’a révélé une fois.

“Anupriya Goenka et Kirti Kulhari m’écoutaient patiemment pendant que je partageais et leur enseignais quelques mots hindi” shudh “, en particulier la terminologie juridique. Le personnage d’Anupriya, Nikhat Hussain, dirige l’équipe de défense d’Anu Chandra (Kirti) avec Madhav Mishra (le personnage que Pankaj joue ). Ainsi, elle venait spécifiquement me voir pour obtenir des conseils sur le sens correct des mots hindi et sur la façon de les prononcer, puis prenait également des commentaires sur son exécution. Je l’appréciais pour son ouverture aux conseils, ainsi que pour mes critiques”.

Alors que la co-vedette de la saison 3, Swastika Mukerjee, a parlé de son talent d’artiste et elle ne l’a observé que pendant qu’il jouait et l’a qualifié d’acteur passionné. Pankaj Tripathi a remporté de nombreuses distinctions et reconnaissances pour son travail exceptionnel dans chaque film. Pankaj Tripathi est la star la plus pertinente de Bollywood et ses fans souhaitent seulement le divertir jusqu’à l’éternité.