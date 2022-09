Anniversaire de Pankaj Tripathi : des cuisines d’hôtel au grand écran, découvrez le parcours inspirant de l’acteur de Mirzapur

Anniversaire de Pankaj Tripathi : L’acteur Sherdil Pankaj Tripathi est un acteur polyvalent et talentueux de Bollywood. Maintenant, il est une industrie d’acteur demandé. Il a fait ses débuts au cinéma avec un petit rôle dans le film Run en 2004. Pankaj a été reconnu avec le film Gangs of Wasseypur d’Anurag Kashyap en 2012. Pankaj est né le 5 septembre 1976 à Belsand Village, Bihar. Pankaj, qui a maintenant beaucoup de travail à Bollywood, est récemment apparu dans le film Sherdil. Mais avant d’entrer à Bollywood, il travaillait à l’hôtel la nuit et le matin, il suivait sa formation en théâtre. Aujourd’hui, l’acteur fête son anniversaire, et le jour de son anniversaire, nous vous raconterons son voyage du village à Bollywood. Regarder la vidéo