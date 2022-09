Responsable BTS Kim Namjoon alias RM a eu 28 ans (29 âge coréen) aujourd’hui. Le rappeur sud-coréen est l’un des artistes les plus célèbres et les plus respectés au monde. Il travaille dans l’industrie depuis longtemps et détient le deuxième plus grand nombre de crédits KOMCA. En plus de rapper et de diriger le plus grand groupe de garçons du monde, BTS, Namjoon a écrit des paroles et travaillé avec beaucoup d’autres artistes également. Lors de sa journée spéciale aujourd’hui, RM est venu en direct sur Wevers pour discuter et fêter son anniversaire avec l’ARMÉE. Et en plus de discuter avec les BTS ARMÉERM alias Kim Namjoon fait de grandes révélations.

L’album solo de RM

Hollywood News était plein de mises à jour BTS en juin lorsque les membres BTS ont annoncé qu’ils prenaient une pause. Lors de l’annonce, il a été dit que les membres du BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook allaient travailler sur des projets solo. Mais le RM avait déjà laissé entendre qu’il travaillait sur son album solo. Et pendant le Live, RM a partagé que son album était presque terminé. Il s’attend à ce qu’il sorte d’ici la fin de l’année.

Membres travaillant sur des projets solo

Ainsi, pendant le live, Namjoon a partagé que, tout comme il travaillait dans Sexy Nukim, les autres Bangtan Boys travaillaient également sur de tels projets. Imaginez, nous avons les collaborations de Jungkook et RM, maintenant nous avons les collaborations de Jin, Suga, J-Hope, Jimin et Taehyung à attendre avec impatience.

Concert BTS pour l’Expo de Busan 2030

Ainsi, ARMy, vous sauriez tous que les Bangtan Boys organisent un concert gratuit pour l’Exposition universelle de Busan 2030. Les membres du BTS sont nommés ambassadeurs de la marque. Parlant de la même chose lors de son Live, RM a révélé que l’équipe travaillait sur la set list à jouer pour le concert. Wow, c’est une autre chose que BTS ARMY attendrait avec impatience maintenant !

Supreme Boi était censé être membre du BTS

ARMY, vous devez tous connaître Supreme Boi. Pour les non-initiés, il est un rappeur et producteur de South Koren qui travaille avec Big Hit Entertainment. RM dans son live a révélé que Supreme Boi était censé être membre du BTS. Supreme Boi a travaillé sur divers albums et chansons. Il est également répertorié comme compositeur pour l’album solo de Hobi, Jack In The Box.