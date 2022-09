Anniversaire de naissance de Yash Chopra : lorsque Shah Rukh Khan a avoué que le cinéaste avait créé sa carrière à lui seul

Shah Rukh Khan est l’une des plus grandes stars de Bollywood aujourd’hui. Il a une sorte de fan-following qui ne connaît pas de frontières. Il a redéfini la romance sur grand écran et a fait retomber les femmes amoureuses. Et si vous demandez au King Khan à qui il attribuera son succès, il dira simplement qu’il n’est rien sans Yash Chopra.

En 2017, Shah Rukh Khan avait expliqué comment il était devenu le “roi de la romance” avec des films tels que Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kuch Kuch Hota Hai, Devdas, Veer Zaara et Jab Tak Hai Jaan. Mais quand il a commencé à travailler avec Yash Chopra à Darr, c’était un méchant qui tuait, se conduisait mal sans être drogué.

“Je me souviens que Yashji m’a dit que jusqu’au moment où je ne jouerai pas un garçon amoureux, rien ne se passera ni ne changera pour moi professionnellement. Je ne voulais pas être un garçon amoureux car je ne suis pas bon avec la romance. Je sentais que je n’étais pas bon Je ne pense pas que j’étais assez bon pour jouer un garçon amoureux. Mais Yashji n’arrêtait pas de me dire que si je ne jouais pas un garçon amoureux à l’écran, rien n’arriverait à ma carrière, ma carrière n’avancerait pas ” Shah Rukh avait dit.

Il a ensuite ajouté: “Quand il vous dit quelque chose, encore et encore, cela a du sens. Donc, même si je ne ressemble pas à un héros romantique ou n’agis pas comme tel, je devais juste suivre ses croyances et je l’ai fait et cela a porté ses fruits. Yash Chopra a créé ma carrière à lui seul. Je suis honoré de recevoir le quatrième National Yash Chopra Memorial Award. Je suis ce que je suis à cause de ce que Yash Chopra m’a fait faire. Je remercie lui pour ça.”

Shah Rukh avait dit que Yash Chopra était comme une figure paternelle pour lui. Sans le cinéaste, la superstar n’aurait pas visité le Cachemire. Sa mère son Kashmiri et son père lui avaient dit qu’un endroit que vous n’allez pas voir sans moi est le Cachemire. “Donc je n’y suis jamais allé. L’ex-ministre en chef de l’endroit m’avait invité et je lui avais dit non également.” Je n’y suis pas allé jusqu’au moment où Yashji a décidé de faire ‘Jab Tak Hai Jaan’. Donc pour moi, c’était comme visiter le plus bel endroit du Cachemire et j’y suis allé avec mon père (en référence à Yash Chopra) et ma famille”, a-t-il déclaré.