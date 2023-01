Anniversaire de naissance de Tunisha Sharma : Shivin Narang écrit une note pour la défunte actrice et ça vous laissera les larmes aux yeux [Watch]

Tunisha Sharma décédé il y a quelques jours. L’actrice n’avait que 20 ans et aurait fêté son anniversaire aujourd’hui si elle avait été en vie. Tunisha Sharma est décédée des suites d’un suicide sur les plateaux de son émission de télévision Ali Baba : Daastan-E-Kaboul. Elle a été retrouvée pendue dans la salle de maquillage de sa co-vedette Sheezan Khan, indiquent les rapports. Il est en garde à vue en ce moment alors que la police enquête sur sa mort. Au Anniversaire de naissance de Tunisha Sharma aujourd’hui, son ancien costar Shivin Narang a posté une vidéo lui souhaitant. Cela vous laissera les larmes aux yeux.

Shivin Narang écrit une note d’anniversaire pour Tunisha Sharma

Shivin Narang et Tunisha Sharma étaient jumelés l’un en face de l’autre dans Internet Wala Love. Elle a joué Aadhya à son Jai dans la série. Shivin a posté une vidéo qui comprend une compilation des vidéos et des photos de Tunisha Sharma. Ils sont issus des décors de leur émission télévisée et du temps qu’ils ont passé ensemble en dehors de l’émission. Shivin a souhaité Tunisha et a écrit que tout ce qu’il veut dire beaucoup, il dira seulement qu’elle va lui manquer. Shivin Narang a mis en ligne la chanson Aise Kyun de Mismatched 2 qui vous arrachera le cœur. Son message devient viral dans Entertainment News.

Découvrez la vidéo d’anniversaire de Shivin Narang pour Tunisha Sharma ici:

Affaire de suicide de Tunisha Sharma

Depuis que Tunisha a été retrouvée pendue dans la salle de maquillage sur les plateaux de son émission télévisée. Sheezan Khan a été placé en garde à vue. La mère de Tunisha a déposé une plainte pour complicité de suicide contre lui. La mère et les sœurs de Sheezan Khan ont suivi des cours de droit, mais ont récemment organisé une conférence de presse et clarifié de nombreuses allégations portées contre Sheezan.

On raconte que depuis que Tunisha Sharma est entrée en contact avec Sheezan, elle a commencé à porter le hijab. Sa famille a nié les allégations. Récemment, l’avocat de Sheezan a affirmé que la mère de Tunisha avait tenté de l’étrangler une fois. Le manager et oncle de Vanita Sharma et Tunisha, Sanjeev Kaushal, fait l’objet d’une enquête. On dit que Tunisha n’avait aucun contrôle sur ses finances.

Revenons à Shivin Narang et Tunisha Sharma. Shivin était aux côtés de sa mère lorsque les derniers rites de la jeune actrice étaient exécutés dans la ville. Shivin a également révélé qu’ils allaient travailler sur un projet le jour même de son décès, mais il a été reporté.