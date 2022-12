Anniversaire de naissance de Sidharth Shukla : Shehnaaz Gill prévoit de célébrer en grand la journée spéciale de son ange gardien [Deets Inside]

C’est l’anniversaire de Sidharth Shukla aujourd’hui et cela fait deux ans que l’acteur a quitté le monde. Mais sa famille, ses amis et ses fans célèbrent ce jour pas moins qu’un festival. Tout le monde veut savoir comment Shehnaaz prévoit de célébrer son anniversaire de la manière la plus spéciale possible. Shehnaaz, qui a décidé de ne jamais parler de Sid en public, restera à l’écart des médias demain. Un initié révèle que Shehnaaz sait très bien que si elle sort demain, elle sera interrogée sur Sidharth et qu’elle ne veut pas. La fille qui fait la promotion de sa nouvelle chanson en pleine chanson fera une pause et restera à la maison avec sa famille et ses amis.

L’initié révèle en outre que tout le monde est au courant de l’association de Shehnaaz avec Brahkumaris, le même ashram spirituel dont Sid l’a informée. Elle effectuera donc une puja pour lui et distribuera des bonbons et de la nourriture aux personnes dans le besoin pour la tranquillité d’esprit. Plus tard, Sana pourrait également visiter la maison de Sidharth pour rencontrer Rita Maa et passer du temps avec elle. Sidharth et Shehnaaz seraient amoureux l’un de l’autre et le couple prévoyait même de se marier. Cependant, il y avait des spéculations sur le fait qu’à ce jour, personne de leur famille ou de leur cercle d’amis n’a parlé d’eux et de leur relation.

Shehnaz ?? tu es le plus fort en perdant la personne que tu aimes le plus qui tu considérais que tout était bouleversant et la douleur que tu as endurée je ne peux même pas imaginer ne t’inquiète pas pour ces trolls internet tu es le meilleur sid est fier de toi @ishehnaaz_gill #ShehnaazGill #SidNaaz pic.twitter.com/UAzBwsWIqj SHEHNAAZ CANADIAN FC|(Garçon fan) (@shehnaazian18) 1 décembre 2022

Shehnaaz a montré son côté fort et elle a parcouru un long chemin. Sana et Sidharth se lient pour l’éternité et même la fille l’a admis. Sana a accompli beaucoup de choses dans sa vie, et elle ne manque jamais de donner ce crédit à son ange gardien Sidharth Shukla. Vous nous manquez tous les jours. Alors que Shehnaaz refuse de parler de Sidharth en public parce qu’elle ne veut pas inviter des jugements inutiles sur elle.