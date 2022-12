Anniversaire de naissance de Sidharth Shukla : Shehnaaz Gill coupe un gâteau et partage une photo inédite en hommage à la star décédée ; Les expéditeurs de SidNaaz deviennent émus

acteur de télévision Sidharth Shukla a atteint un niveau ultime de gloire avec sa victoire en Grand Patron 13. Il est resté le concurrent le plus populaire de tous les temps. Connecté à lui était Shehnaaz Gill. Leur histoire d’amour s’est gravée dans le cœur de tout le monde et ensemble, ils sont devenus connus sous le nom de SidNaaz. Mais qui savait que cette histoire serait écourtée en raison de la mort prématurée de Sidharth Shukla ? Cela a été un choc pour tout le monde qu’il soit décédé à l’âge de 40 ans. S’il avait été en vie, il aurait fêté son 41e anniversaire aujourd’hui. Les fans sont déjà émus en se souvenant de la star décédée et le récent message de Shehnaaz Gill l’a ajouté.

Shehnaaz Gill se souvient de Sidharth Shukla

Shehnaaz Gill s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé une photo souriante de Sidharth Shukla. Dans la légende, elle a écrit qu’elle le reverrait. Sur ses histoires Insta, elle a également partagé une photo inédite montrant leur lien. Une des photos les montre se tenant la main. Elle a également coupé un gâteau pour l’anniversaire de naissance de Sidharth Shukla. Les fans de SidNaaz sont très émus par l’hommage de Shehnaaz Gill à la défunte star.

Découvrez les photos et les tweets sur le post de Shehnaaz Gill

#SidNaaz est une chose pour toujours et #ShehnaazGill l’a encore prouvé. Le fait qu’elle ait posté ses photos 5 heures après avoir posté des photos de gâteaux d’anniversaire en dit long sur la façon dont il lui a manqué. Je ne sais pas pourquoi, mais en voyant son histoire et son message, pendant une seconde, j’ai pensé que les choses pourraient se remettre en place pour eux ? pic.twitter.com/b5jxpoJyeV BiggBossReviews (@bb_revieww) 12 décembre 2022

Ce n’est pas un conte de fées, c’est une histoire vraie où pas seulement un roi et une reine #SidharthShukla #ShehnaazGill présent mais nous vivons tous dans ce #SidNaaz Kingdome… Notre monde, notre sukoon, notre attachement émotionnel ne peut jamais disparaître. #HBDSidharthShukla pic.twitter.com/BygNMHanLD Vaibhavi_VB (@Iam_Vaibhavi_Vb) 12 décembre 2022

Vraiment, ils partageaient un lien qui durera pour l’éternité. SidNaaz est pour toujours. Tu nous manques Sidharth Shukla.