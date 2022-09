Anniversaire de naissance de Rishi Kapoor: Neetu Kapoor se souvient de son défunt mari avec CETTE photo de fête loufoque INVISIBLE

C’est Rishi Kapoor69e anniversaire de naissance aujourd’hui. L’acteur légendaire n’est peut-être plus parmi nous, mais son héritage se perpétue à travers ses enfants et ses films. Sur Anniversaire de naissance de Rishi Kapoor aujourd’hui, Neetu Kapoor a écrit un message d’anniversaire tout en partageant une image loufoque et adorable INVISIBLE de l’icône. Rishi Kapoor est décédé en 2020. L’acteur avait également une personnalité légendaire. Il était maladroit, charmant et plein d’esprit. Et Neetu Kapoor a partagé un message rappelant la personnalité maladroite de Rishi Kapoor.

Message commémoratif de Neetu Kapoor pour Rishi Kapoor

Neetu Kapoor a été une épouse dévouée à Rishi Kapoor au cours de leurs décennies de mariage. Elle n’a pas repris le cinéma après son mariage et s’est occupée de la maison et de ses enfants, Ranbir Kapoor et Riddhima Kapoor Sahni. Le jour de son anniversaire de naissance aujourd’hui, elle a partagé un selfie, un selfie invisible d’une fête. Qu’il s’agisse d’une de ses fêtes d’anniversaire ou d’autres fêtes Kapoor amusantes, on ne peut pas le dire. Cependant, c’est une image très loufoque de Rishi Kapoor. On le voit portant des lunettes surdimensionnées. Neetu Kapoor s’appuie sur elle. Elle a un boa de plumes autour du cou. “Joyeux anniversaire”, a-t-elle écrit avec une émoticône en forme de cœur rouge. Découvrez le poste ici:

Saba Ali Khan Pataudi, Soni Razdan, Riddhima et Maheep Kapoor ont également laissé tomber des cœurs. En parlant de Rishi Kapoor, il luttait contre le cancer et suivait un traitement pour le même à New York. Après avoir terminé son traitement à l’étranger, il est revenu en Inde en 2019. Cependant, il a été hospitalisé en avril 2020 après s’être plaint de problèmes respiratoires. Il est décédé le même mois. Ce fut un énorme choc pour tout le monde.

Ranbir Kapoor partage les réflexions de Rishi Kapoor sur Brahmastra

Lors du lancement de l’affiche de mouvement de Brahmastra, Ranbir Kapoor avait rendu hommage à son défunt père. Ranbir a révélé que Rishi Kapoor s’inquiétait pour lui alors qu’il investissait son temps et son énergie dans le film qui prenait si longtemps. Il se souvient que son père lui avait demandé pourquoi il mettait tant de temps à faire un film. Ranbir a partagé qu’au fil des années, il a continué à se battre avec lui et Ayan Mukerji pour la même chose. Ranbir espérait qu’il avait le sourire aux lèvres maintenant que le film allait sortir.