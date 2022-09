Anniversaire de naissance de Lata Mangeshkar : Souvenir de la chanteuse à travers des photos rares

Les langues se délient et les médias se déchaînent à travers le monde depuis que la nouvelle a éclaté Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid datant l’un de l’autre. D’abord et avant tout, les choses montent toujours d’un cran chaque fois que des rapports font état de Leo sortir avec quelqu”un de nouveau, mais cette fois, c”est allé à fond car pour la première fois depuis longtemps, le oscar le gagnant a rompu son propre schéma de sortir avec certains de plus de 25 ans (gigi a 2 ans de plus), comme aussi quelqu’un avec un enfant. Cela étant dit, il y a également eu des rapports demandant si le Hollywood la superstar est avec elle pour cette raison même car cela nettoie son image, qui a été un peu critiquée en ce qui concerne ses relations.

Leonardo Di Caprio rejoint Gigi Hadid à la Fashion Week de Milan

L’acteur Leonardo DiCaprio a récemment rejoint sa petite amie superstar Gigi Hadid à Semaine de la mode milanaise accompagné de quelques amis à lui. L’idole n’est pas connue pour assister à de tels événements, mais le fait qu’il ait pris du temps pour sa petite amie présumée pendant qu’elle remplissait ses engagements professionnels est une indication du sérieux avec lequel il affirme certaines sources d’information hollywoodiennes. Ces sources affirment également que le couple supposé trouve toutes les occasions de passer du temps ensemble. Quelques photos de Leo avec ses amis de l’événement de mode ont également fait surface en ligne. Découvrez-les ci-dessous :

#Leonardo DiCaprio a été repéré dans un restaurant samedi (24 septembre) avec ses amis, dont Helly, Bert et son filleul Milano à Milan, en Italie. pic.twitter.com/bXXcFdlSS0 Quotidien Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) 26 septembre 2022

Gigi Hadid a l’air super fraîche après sa journée de travail de 14 heures

Plus tôt, Gigi avait documenté à quel point elle avait l’air si fraîche malgré une journée de travail stressante de 14 heures. Découvrez-le ci-dessus…