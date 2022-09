Anniversaire de naissance de Lata Mangeshkar : Bharat Ratna aux National Film Awards ; Liste de contrôle des récompenses décernées à la légendaire chanteuse [Watch Video]

Anniversaire de Lata Mangeshkar : Lata Mangeshkar est l’une des chanteuses les plus précieuses et les meilleures au monde. Elle a été récompensée par de nombreux prix comme le Bharat Ratna, les National Film Awards, Padma Vibhushan, Padma Bhushan et bien d’autres. Elle a commencé sa carrière de chanteuse en 1942. Lataji a enregistré des chansons pour plus de 2 000 films indiens. Pas seulement en Inde, Lataji était également populaire dans le monde entier. Elle a reçu le plus grand prix de l’Inde, le prix Dadasaheb Phalke, en 1989. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Lata Mangeshkar, et nous avons compilé une liste de ses principaux prix. Regardons cette vidéo.