Anniversaire de naissance de Dadasaheb Phalke: tout ce que vous devez savoir sur le père du cinéma indien! | Nouvelles des gens

New Delhi: Dadasaheb Phalke, connu comme le père du cinéma indien, est né le 30 avril 1870 à Nashik, Maharashtra. Aujourd’hui, à l’occasion de l’anniversaire de naissance du cinéaste légendaire, rendons hommage à lui et à sa contribution inégalée au cinéma indien.

Son vrai nom était Dhundiraj Govind Phalke et on pense que c’est lui qui a créé l’intérêt pour le cinéma parmi les gens.

Carrière de Dadasaheb Phalke

Au départ, Dadasaheb a commencé sa carrière de photographe, mais après avoir regardé un film français muet «La vie du Christ», sa vie a changé. C’est devenu le tournant de sa vie qui l’a persuadé d’opter pour le cinéma comme carrière et pour cela il s’est rendu à Londres pour poursuivre son rêve. De retour de Londres, il réalise Raja Harishchandra en 1913, considéré comme le premier long métrage indien du genre et ce n’est que le début du cinéma indien. Il a réalisé près de 100 films au cours de sa longue carrière de 25 ans, puis il a pris sa retraite. Au cours de sa carrière, il a enfilé de nombreux chapeaux de producteur à réalisateur et aussi à scénariste.

Succès de Dadasaheb Phalke

Afin d’honorer Dadasaheb pour son immense contribution au cinéma indien, le gouvernement indien a institué l’un des plus prestigieux prix Dadasaheb Phalke en 1969. Ce prix n’est tout simplement pas un simple prix, il est remis chaque année par le président de l’Inde au peuple qui ont apporté leur contribution au cinéma indien.

Contribution de Dadasaheb Phalke au cinéma indien

Phalke nous a offert certains des meilleurs films de tous les temps. Certains de ses films incluent Lanka dahan (1917), Shri Krishna janma (1918), Sairandari (1920) et Shakuntala (1920).

Il quitte le cinéma en 1930 et respire plus tard son dernier souffle le 16 février 1944.