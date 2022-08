Anniversaire de Nagarjuna : Valeur nette de la star de Brahmastra, voitures chics et plus encore [Watch Video]

Valeur nette de Nagarjuna: Nagarjuna est une mégastar de l’industrie du sud de l’Inde. Nous l’avons surtout vu dans des films du sud de l’Inde, mais Nagarjuna est apparu dans un certain nombre de grands films de Bollywood, plus récemment Bharmastra, dans lequel il partage la vedette avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Outre le film, Naga soutient également de nombreuses marques, comme Kalyan Jewellers. Nagarjuna accueille également certaines des plus grandes émissions de l’industrie de la télévision, comme la version Telugu de Kaun Banega Crorepati. Savez-vous que Naga facture environ 10 à 12 crores pour un film ? Il était également copropriétaire de l’équipe Mumbai Masters de la ligue indienne de badminton et de Mahi Racing Team India. Le jour de son anniversaire, vérifions sa valeur nette.