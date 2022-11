Anniversaire de Leonardo DiCaprio : ne vous fiez pas au revenant ; Découvrez les films nominés aux Oscars mettant en vedette l’as star [Watch Video]

L’acteur hollywoodien Leonard DiCaprio est une star polyvalente et talentueuse. Il a réalisé de nombreux grands films nominés aux Oscars, comme Don’t Look Up, Once Upon A Time in Hollywood, Titanic, The Wolf of Wall Street, The Departed, Inception et d’autres. Il a remporté l’Oscar pour The Revenant. Aujourd’hui l’acteur fête son anniversaire, et à cette occasion, on vous raconte dans cette vidéo tous ses films nominés aux Oscars. Regarder la vidéo.