Anniversaire de Leonardo DiCaprio : Gigi Hadid à Blake Lively ; Découvrez l’histoire de rencontres de l’acteur Don’t Look Up [Watch Video]

Anniversaire de Leonardo DiCaprio : La superstar hollywoodienne Leonardo DiCaprio est bien connue pour son jeu d’acteur et sa polyvalence. Il a commencé sa carrière dans les années 1990 et est sorti avec de nombreuses femmes de l’industrie, y compris des mannequins plus jeunes. Il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles Leonard et Gigi Hadid sortiraient ensemble. Avant Gigi, il sortait avec Camila Morrone ; tous deux sont sortis ensemble pendant environ quatre ans. Leo a une longue liste de ses ex-petites amies. Il est sorti avec Nina Agdal, Kelly Rohrbach et bien d’autres. Aujourd’hui, l’acteur du Titanic fête son anniversaire, et à cette occasion, nous vous racontons son histoire amoureuse. Regardons la vidéo.