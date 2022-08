Anniversaire de la princesse Diana : quel âge aurait-elle aujourd’hui ?

La PRINCESSE Diana est affectueusement rappelée chaque année le jour de son anniversaire.

Mais quel âge aurait la princesse du peuple maintenant ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Quelle est la date d’anniversaire de la princesse Diana ?

L’anniversaire de la princesse Diana est le 1er juillet 1961.

La journée est rappelée avec émotion par son père, Edward John Spencer, 8e comte Spencer.

Le frère cadet de la princesse de Galles, Charles, a déclaré au magazine People : “Je me souviens que mon père parlait toujours du jour de la naissance de Diana, le 1er juillet 1961, et c’était une journée étouffante et cette merveilleuse fille est apparue.”

À peine deux mois avant sa mort tragique, la princesse du peuple a célébré son 36e anniversaire lors d’un gala organisé en l’honneur du centenaire de la Tate Gallery à Londres.

La défunte royale a été stupéfaite dans une robe noire perlée qu’elle a reçue comme cadeau d’anniversaire de son ami, le créateur Jacques Azagury.

Elle a accessoirisé la robe glamour avec un collier ras du cou scintillant orné de pierres vertes et de boucles d’oreilles pendantes assorties.

Quel âge aurait la princesse Diana aujourd’hui ?

Née le 1er juillet 1961, Diana aurait fêté ses 61 ans à l’été 2022.

Après les années écoulées depuis sa mort tragique le 31 août 1997, le 1er juillet reste l’une des principales dates que sa famille proche et ses amis commémorent pour se souvenir de la défunte princesse.

Où est née la princesse Diana et où a-t-elle grandi ?

Diana est originaire du comté de Norfolk et est née à Park House, à Sandringham.

Quatrième de cinq enfants, sa famille est étroitement liée à la monarchie britannique depuis des générations.

Son éducation la conditionne donc à répondre à l’étiquette royale en conséquence.

Elle a grandi à Althorp House dans le Northamptonshire jusqu’à ce qu’elle épouse le prince Charles en 1981 (ils se sont même rencontrés à Althorp House) et a été inscrite dans plusieurs écoles.

Après avoir fréquenté la Silfield Private School de Gayton, Norfolk, et déménagé au pensionnat entièrement grillagé Riddlesworth Hall School près de Thetford, elle a rejoint ses sœurs à la West Heath Girls ‘School à Sevenoaks, Kent.

Cependant, elle n’a pas obtenu de bons résultats scolaires et a échoué deux fois à ses niveaux O.

Elle a montré un talent musical en tant que pianiste, a étudié le ballet et les claquettes et était une plongeuse qualifiée.

La dernière demeure de la princesse Diana se trouve dans l’enceinte de sa maison familiale.

Princesse Diana – De sa bague de fiançailles et sa robe de mariée à son décès tragique

Comment a été célébré le 60e anniversaire de Diana ?

Un hommage à Lady Diana a été dévoilé à l’occasion de son 60e anniversaire.

La statue a été dévoilée le 1er juillet 2021 à Kensington par ses deux fils – le prince William et le prince Harry, malgré la tension post-Megxit qui a été aggravée par l’interview du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey.

La sculpture d’Ian Rank-Broadley représente la princesse du peuple vêtue d’une chemise élégante et d’une jupe crayon – entourée de trois enfants.

Une déclaration du palais de Kensington a déclaré que le personnage: ” est entouré de trois enfants qui représentent l’universalité et l’impact générationnel du travail de la princesse ”.

Alors que “le style vestimentaire était basé sur la dernière période de sa vie alors qu’elle gagnait en confiance dans son rôle d’ambassadrice des causes humanitaires et visait à transmettre son caractère et sa compassion”.