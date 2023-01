Anniversaire de la naissance de Sushant Singh Rajput : Rhea Chakraborty partage des images candides et inédites en souvenir de la star décédée ; fait face à un contrecoup

C’est l’anniversaire de naissance de Sushant Singh Rajput aujourd’hui et l’acteur manque au monde entier. La chérie de l’acteur décédé, Rhea Chakraborty, s’est rendue sur son compte Instagram et s’est souvenue de lui en partageant avec lui des photos inédites. Ces photos en disent long sur leur relation et le lien qu’ils ont partagé, tandis que les internautes sont mécontents que Rhea partage les photos de Sushant et la critiquent pour la même chose. Les fans de Sushant Singh Rajput qui détestaient Rhea s’en prennent à elle pour avoir publié des photos avec Sushant uniquement pour gagner de la sympathie. Un utilisateur l’a critiquée et a commenté son message, “Koi faida nahi…ese post karne se janta maaf nahi kardegi tujhe.. k”. Un autre a dit : “WTF @rhea_chakraborty tu l’as lapidé à mort… que Dieu te donne la force et la sagesse d’accepter tes péchés…”

Rhea Chakraborty est sur le radar depuis la mort de Sushant Singh Rajput et a fait face à la chasse aux sorcières et ainsi de suite. La famille de l’acteur décédé a également allégué qu’elle était le meurtrier de leur fils et a déposé un FIR contre elle. Dans l’enquête, il y avait beaucoup de vérités laide qui sont sorties et l’une d’entre elles selon laquelle Rhea aurait procuré de la drogue à Sushant par l’intermédiaire de son frère Showik Chakraborty, l’actrice de Chehre a même été arrêtée et est sortie de prison sous caution. Depuis que Rhea est sortie de prison, elle a gardé un silence digne et respecte toutes les lois et espère que la vérité l’emportera bientôt.

Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement en juin 2020 et sa mort a choqué la nation. Sa mort a beaucoup changé à Bollywood depuis lors et jusqu’à ce jour, ses fans se battent pour la justice de la mort car ils pensent qu’il ne s’est pas suicidé mais qu’il a été assassiné.