Anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput : l’ancienne petite amie Ankita Lokhande tient un « havan » à la maison | Nouvelles des gens

New Delhi: Cela fait une année entière que l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput nous a quittés pour sa demeure céleste le 14 juin 2020. Cependant, ses amis, sa famille et ses fans sont toujours sous le choc de sa disparition soudaine et tragique.

À l’occasion du premier anniversaire de la mort de l’acteur (14 juin), l’actrice Ankita Lokhande a organisé un « havan » chez elle, comme on le voit sur son histoire Instagram.

L’ancienne co-vedette et ex-petite amie de l’acteur décédé s’était rendue sur Instagram lundi 14 juin pour publier une vidéo d’elle exécutant une puja « havan » chez elle avec le « havan samidha » disposé devant elle.

Découvrez son nouveau post:

L’acteur a été retrouvé mort dans son appartement de Bombay le 14 juin 2020 – dans un cas apparent de suicide. Cependant, depuis lors, divers détails de la vie personnelle de l’acteur ont été publiés dans les médias et l’affaire est en instance.

Après sa mort choquante, Ankita Lokhande, ancienne petite amie et première co-vedette de la populaire émission télévisée « Pavitra Rishta », s’est souvenue de Sushant à sa manière. Elle a partagé plusieurs publications et vidéos de soutien à la famille de Sushant Singh Rajput et s’est tenue à leurs côtés comme un roc.

Cependant, elle a été trollée à plusieurs reprises par les internautes pour ses publications sur les réseaux sociaux, en particulier celles partagées après la mort de SSR.

Ankita Lokhande et Sushant Singh Rajput ont fait leurs débuts à la télévision en tant que rôles principaux dans « Pavitra Rishta » de Balaji Telefilms d’Ekta Kapoor.

Les deux sont sortis ensemble pendant environ 5 à 6 ans avant de se séparer et de briser un million de cœurs de leurs fans. Elle sort actuellement avec le beau Vicky Jain.

La mort d’un acteur populaire dans des circonstances mystérieuses en a fait une affaire sensationnelle pendant des mois avec des agences de premier plan telles que le Central Bureau of Investigation (CBI), le Narcotics Control Bureau (NCB) et la Enforcement Directorate (ED) enquêtant respectivement sur l’affaire sous divers angles. .