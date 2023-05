Anniversaire de la mort de Sidhu Moosewala : le chanteur pakistanais Rahat Fateh Ali Khan dédie un qawwali au défunt chanteur [Watch Video]

Un an s’est écoulé depuis le décès de Sidhu Moosewala. Le chanteur punjabi est décédé à l’âge de 29 ans, laissant des millions de mélomanes désemparés en Inde et dans le monde. Rahat Fateh Ali Khan qui faisait un concert en Californie aux États-Unis a dédié un qawwali au défunt chanteur. Les mélomanes ont apprécié ce geste du chanteur. La vidéo devient virale sur tous les réseaux sociaux. Sidhu Moosewala était connu pour son rap puissant et ses paroles qui étaient de puissants commentaires sociaux.