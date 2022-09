Anniversaire de la mort de Sidharth Shukla: voici comment Shehnaaz Gill a fait face à la perte au cours de la dernière année [Exclusive]

La disparition tragique et prématurée de Sidharth Shukla a causé du chagrin à des millions de personnes. Mais le plus grand vide est ressenti par sa famille et ses proches. C’est un fait connu que Shehnaaz Gill était très proche d’elle. Les images désemparées de Shehnaaz Gill de ses funérailles nous ont laissé des boules dans la gorge. Les trois mois suivants ont été très difficiles pour elle. Enfin, elle s’est remise sur pied et est désormais occupée par de multiples projets. Du film de Salman Khan Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan à une tournée avec Sanjay Dutt, elle va partout. Shehnaaz Gill se concentre également sur sa croissance spirituelle.

Le designer Ken Ferns, qui était très proche à la fois de Sidharth Shukla et de Shehnaaz Gill, nous a dit qu’elle est quelqu’un qui est très concentré sur la croissance personnelle. Il semble qu’elle consacre beaucoup de temps à regarder des vidéos, qu’elles soient liées au chant, au théâtre ou à des choses générales. Elle veut en savoir plus. Ken Ferns a déclaré: “C’est merveilleux de voir à quel point elle a travaillé sur l’amélioration de soi. Lorsque je l’ai rencontrée pour la première fois lors de Bigg Boss 13, je n’aurais jamais pensé que nous serions amis. Comme, nous venons de deux mondes différents. ”

Ken Ferns a également révélé qu’il avait rencontré Rita, la mère de Sidharth Shukla, et sa sœur il y a quelques jours dans un centre de physiothérapie. Il était allé là-bas pour faire de la physio lorsqu’il a entendu les voix de deux femmes qui parlaient à la réception. “Les voix me semblaient familières et j’ai jeté un coup d’œil à l’extérieur”, a-t-il déclaré. Il semble que le centre était celui où Sidharth Shukla s’est blessé et a eu besoin d’une thérapie. “Je sens que c’est le destin qui nous a liés. Je serai toujours proche de la famille”, déclare Ken.

Sidharth Shukla est décédé alors qu’il était à son apogée. Il semble qu’il avait plusieurs projets en attente après Broken But Beautiful 3. “C’est tellement douloureux. J’espère vraiment qu’il est dans un meilleur endroit parce que nous ne sommes pas dans un seul”, déclare Ken Ferns.