Anniversaire de la mort de Sidharth Shukla : Quand Shehnaaz Gill a dit à Salman Khan, ‘King toh ek he tha’; Découvrez les moments les plus précieux de SidNaaz de Bigg Boss 13

Anniversaire de la mort de Sidharth Shukla: Et juste comme ça, cela fait un an depuis la mort prématurée de la star de Bigg Boss 13 qui a choqué tout le monde. Aujourd’hui, alors que sa famille, ses amis et ses fans se souviennent de lui, il y a une vidéo de Bigg Boss 15 qui devient virale en ce moment. Ici, Shehnaaz Gill parle à Salman Khan et comme ils se souviennent affectueusement de Sid, elle dit: “Les gagnants toh bahut hue aur aage bhi honge comme le roi toh ek he tha na, Sidharth”. La vidéo est rythmée par les beaux moments entre SidNaaz à l’intérieur de la maison où ils sont passés de co-concurrents à amis à amoureux. Cette vidéo ramènera vraiment tous les souvenirs du bon vieux temps et fera un peu plus manquer Sidharth Shukla à votre cœur. Mais rétablira votre conviction qu’il n’y avait personne et ne peut être personne comme SidNaaz.