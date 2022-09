Anniversaire de la mort de Sidharth Shukla : lorsque Sid-Shehnaaz Gill a laissé tomber l’un des premiers indices d’être en couple ; faire battre le cœur des fans [Watch]

Grand Patron 13 couple Sidharth Shukla et Shehnaaz Gill ont été expédiés depuis qu’ils ont participé à l’émission de téléréalité. Cependant, les deux ne sont jamais sortis officiellement de leur relation. Ainsi, lorsqu’ils ont été aperçus ensemble à l’aéroport de Mumbai, les fans de Sidnaaz étaient dans une frénésie et étaient ravis de savoir que leur couple préféré de la télévision laissait enfin entendre clairement qu’ils étaient en couple. Cependant, le bonheur a été de courte durée car Sidharth est soudainement parti pour la demeure céleste le 2 septembre 2021, après une crise cardiaque massive. Cependant, leurs fans ont gardé en vie les plus beaux souvenirs et moments de SidNaaz et une vidéo d’un de ces moments précieux est virale en ce moment à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Sidharth Shukla. Regarde.