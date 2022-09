Anniversaire de la mort de Sidharth Shukla: lorsque Rashami Desai a rappelé avec tendresse à quel point la gagnante de Bigg Boss 13 était extrêmement spéciale pour elle

Cela fait un an que Sidharth Shukla est parti pour sa demeure céleste. Sa disparition prématurée avait profondément choqué ses amis et collègues de l’industrie. Alors que le 2 septembre marque l’anniversaire de la mort de Sidharth, nous jetons un coup d’œil à son compatriote Bigg Boss 13 concurrent, costar et ex-petite amie Rashami Desai avait dit de lui après sa disparition.

Au cours de leur passage sur Bigg Boss 13, Sidharth et Rashami ont eu beaucoup de combats. Cependant, leur relation amour-haine nous a également donné un aperçu de leur chimie amoureuse et du genre de confort qu’ils avaient l’un avec l’autre. Ils avaient travaillé ensemble à Dil Se Dil Tak et bientôt il y eut des rumeurs sur leur romance de brassage.

Après avoir appris la disparition de Sidharth, Rashami a eu le cœur complètement brisé. L’actrice, qui n’avait jamais compris ses engagements professionnels malgré de nombreuses difficultés dans sa vie, a annulé toutes les promotions de son clip vidéo après avoir appris la mort de Sidharth.

Rappelant à quel point Sidharth était spécial pour elle, Rashami avait dit à TOI : « Sidharth était spécial, sans aucun doute nous nous sommes battus, nous avons eu nos problèmes mais à la fin de la journée, il y avait une bonne amitié et nous nous soucions les uns des autres. Je peux dire beaucoup mais cette fois, je n’ai pas pu continuer. J’avais prévu de ne faire partie d’aucune activité de promotion de la chanson. J’ai de la chance que notre producteur Shahzeb Azad ait compris ma situation et m’ait permis de pleurer.

Le 12 décembre de l’année dernière, Salman Khan s’est souvenu de Sidharth alors qu’il animait Bigg Boss 15. “Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’un gagnant de Bigg Boss qui n’est plus parmi nous. Donc, l’épisode d’aujourd’hui vous est dédié. L’irremplaçable Sidharth Shukla. Vous nous avez quitté trop tôt mon pote. Tu me manques et je te souhaite en ce jour spécial », avait déclaré le Dabangg Khan.