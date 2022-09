Anniversaire de la mort de Sidharth Shukla : lorsque la star décédée de Bigg Boss 13 a célébré l’anniversaire de Shehnaaz Gill [video]

Anniversaire de la mort de Sidharth Shukla : L’année dernière, en septembre, l’acteur de télévision et de Bollywood Sidharth Shukla est décédé à l’âge de 40 ans. Sidharth a souffert d’une grave crise cardiaque dans son appartement de Mumbai. Il a été amené à l’hôpital Cooper de la ville. Cela fait un an et les fans se souviennent encore de lui presque tous les jours. Sidharth est connu pour son rôle dans la longue émission télévisée Balika Vadhu. Il est devenu célèbre lorsqu’il a participé à l’émission de téléréalité la plus bavarde, Bigg Boss 13. Sidharth a également remporté ce titre Big Boss 13. Sidharth s’est attaché à Punbaj ki Katrina Kaif Shehnaaz Gill sur Bigg Boss. Nous savons tous à quel point les deux sont proches l’un de l’autre. Aujourd’hui, nous nous souvenons de l’acteur et montrons le lien entre Shehnaaz et Sidharth. Regardons la vidéo.