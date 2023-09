Anniversaire de la mort de Sidharth Shukla : les fans versent des hommages émouvants en souvenir de leur star préférée [Check tweets]

L’un des acteurs de télévision les plus populaires de Hindi TV, Sidharth Shukla était une star préférée de beaucoup. L’acteur a joué dans plusieurs émissions de télévision populaires, notamment Balika Vadhu et Dil Se Dil Tak et a conquis le public avec son charme et son sourire valant un million de dollars. Il a également participé à des émissions de téléréalité, notamment Grand patron 13 et Khatron Ke Khiladi, qu’il a fini par gagner. Malheureusement, l’acteur est parti trop tôt pour sa demeure paradisiaque, le 2 septembre 2021, laissant les fans de tout le pays le cœur brisé. À l’occasion du deuxième anniversaire de la mort de Sidharth Shukla, les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre des hommages sincères à leur idole.

Les fans de Sidharth Shukla rendent hommage à l’occasion de son deuxième anniversaire de mort

Sur Twitter, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont envoyé des messages sincères en souvenir de Sidharth à l’occasion de son deuxième anniversaire de mort. Les fans ont également suivi la tendance « Sidharth Shukla continue de vivre » sur Twitter pour marquer l’anniversaire de sa mort.

Un utilisateur a écrit : « Parfois dans la vie, certains jours sont très douloureux. Kehne ko bahut kuch hai per lavz nahi mil rahe.. Je t’aime pour toujours, je t’envoie beaucoup de bénédictions d’amour et de paix.. @sidharth_shukla tu es une partie inoubliable de ma vie. »

Parfois dans la vie certains jours sont très douloureux ?? Kehne ko bahut kuch hai per lavz nahi mil rahe.. Je t’aime pour toujours, je t’envoie beaucoup de bénédictions d’amour et de paix.@sidharth_shukla tu es une partie inoubliable de ma vie.#SidharthShukla #Sidhearts#SidharthShuklaLivesOn pic.twitter.com/Zy83QWKRQQ Sid Ki Shree ? ? ? (@tanu_sidfan) 2 septembre 2023

Un autre tweet disait : « Sidharth bro aaj 2 ans hogye aap nehi ho hamare pass, tu me manques tous les jours frérot. Lekin hum sabke ke kiye aap aaj bhi jinda ho hum sab me yehape. Notre amour et notre soutien seront toujours là pour toi mon frère. «

Sidharth frère aaj 2 ans hogye aap nehi ho hamare pass, tu me manques tous les jours mon frère ? Lekin hum sabke ke kiye aap aaj bhi jinda ho hum sab moi ouais. Notre amour et notre soutien seront toujours là pour toi mon frère ?#SidharthShukla #SidharthShuklaLivesOn SIDHARTH SHUKLA POUR TOUJOURS pic.twitter.com/jbpH5Sh5ew Oh ? (@om6425757) 2 septembre 2023

« Mes larmes se fondent naturellement en motifs qui ressemblent à… votre nom, car la tristesse pourrait ressembler à autre chose que votre absence ? car nos vies ne seraient plus jamais les mêmes sans vous », lit-on dans un autre tweet.

Mes larmes se fondent naturellement en des motifs qui ressemblent à… Ton nom, car comme la tristesse pourrait ressembler à autre chose que ton absence ? car nos vies ne seraient plus jamais les mêmes sans toi ??#SidharthShukla #SidHearts#SidharthShuklaLivesOn pic.twitter.com/r9Vxb1YvW0 Abhijit NaiR (@AN___EnigMa) 2 septembre 2023

Un autre utilisateur a écrit : « 2 septembre Black Day. Cela fait 2 ans et ça fait toujours mal. Tu as manqué chaque jour. Tu seras toujours avec nous dans nos cœurs, SidBhai, reste heureux et béni où que tu sois. Tu me manques. »

2 septembre Journée noire. Cela fait 2 ans et ça fait toujours mal. Tu manques chaque jour. Vous serez toujours avec nous dans nos cœurs SidBhai, restez heureux et béni où que vous soyez. Vous me manquez ?#SidharthShukla@sidharth_shukla # #SidHearts SIDHARTH SHUKLA POUR TOUJOURS ?? pic.twitter.com/EcBvqR8Kg5 Kamaljeet (@jeetkamal70) 2 septembre 2023

Sidharth Shukla serait décédé le 2 septembre 2021 des suites d’une grave crise cardiaque. L’acteur était alors chez lui avec sa famille. Il a été vu pour la dernière fois dans des émissions de téléréalité quelques semaines seulement avant sa disparition prématurée.