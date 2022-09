Anniversaire de la mort de Sidharth Shukla : la famille de l’acteur décédé assiste à une réunion de prière organisée par Brahma Kumaris ; Les fans de SidNaaz s’interrogent sur l’absence de Shehnaaz Gill

Cela a été une année de la triste disparition prématurée de Sidharth Shukla. La nation entière a été choquée par la mort de la star de 40 ans. Sidharth aurait eu un arrêt cardiaque et aurait été amené à mort à l’hôpital Cooper, Juhu, Mumbai. Depuis sa mort, sa mère Rita Shukla s’est occupée de l’ONG Brahma Kumaris et passe du temps avec les enfants là-bas. Lors de son premier anniversaire de décès, la photo de toute la famille Shukla avec ses amis proches a été mise en ligne et a laissé les fans les yeux humides. Sur la photo, vous pouvez Rita maa se tenir debout et être courageuse de tous. Rita Shukla a pris un chemin de spiritualité après la perte de son fils unique.

La photo de toute la famille devient virale, les fans de SIdNaaz manquent énormément à la star un peu plus aujourd’hui. Alors que certains fans s’interrogent sur l’absence de Shehnaaz Gill car ils savent très bien que la jeune fille est extrêmement attachée à la famille et a été en contact avec eux même après la mort de l’acteur. Shehnaaz avait même rendu un hommage sincère à l’acteur avec la chanson ‘Tu Yaheen Hai’ et elle est devenue la préférée de la nation en peu de temps.

Sidharth était devenu le garçon vedette préféré du pays avec son passage dans Bigg Boss 13. L’acteur a ensuite été vu dans l’émission Broken But Beautiful, qui a été un énorme succès. Sidharth Shukla a fait ses débuts dans l’industrie en 2008. L’acteur a été vu faire ses débuts à Bollywood dans Humpty Sharma Ki Dulhania de Karan Johar avec Varun Dhawan et Alia Bhatt. Après avoir remporté le titre Bigg Boss 13, de nombreuses opportunités attendaient l’acteur. Mais le destin en a décidé autrement. Sidharth Shukla, tu nous manques beaucoup chaque jour.