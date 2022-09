Anniversaire de la mort de Sidharth Shukla: Koena Mitra sur la qualité spéciale de son regretté co-concurrent de Bigg Boss 13 et ce qu’elle manque chez lui

Sidharth Shukla était un grand nom de l’industrie de la télévision, mais c’est Bigg Boss 13 qui l’a fait régner sur les cœurs. Il est devenu le gagnant de l’émission, et plus tard, il a eu un énorme fan qui le suivait. La série Web de l’acteur Broken But Beautiful 3 a également reçu une réponse fantastique, et ses fans l’ont adoré. Mais le 2 septembre 2021 a été l’un des jours les plus tristes pour l’industrie du divertissement avec le décès de Sidharth. La disparition prématurée de l’acteur a choqué tout le monde, y compris ses co-concurrents de Bigg Boss 13.

La disparition de Sidharth Shukla a fait la une des journaux de divertissement car Koena Mitra était avec Sidharth dans Bigg Boss 13, et récemment, l’actrice a parlé de la disparition de l’acteur, de sa qualité particulière et de ce qui lui manque. Tout en parlant à Midday de la façon dont il était choquant pour elle d’apprendre la mort de Sidharth, Koena a déclaré qu’elle se souvenait qu’elle avait reçu un appel d’une chaîne d’information et qu’elle n’y était pas préparée. La nouvelle l’a laissée engourdie et sans voix, et elle n’est toujours pas capable de l’assimiler.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui manquait chez Sidharth, l’actrice a répondu que son énergie lui manquait. Elle l’a également qualifié d’attirant et a déclaré que Sidharth se débrouillait bien et gagnait les cœurs.

Parlant plus en détail de la qualité spéciale de Sidharth, Koena a déclaré: “Il a toujours laissé tomber la vérité nue comme le feu.” Elle a ajouté qu’elle pouvait s’identifier à cette qualité de Sidharth. À la fin, Koena a déclaré qu’elle priait vraiment pour son âme décédée et souhaitait beaucoup de paix à sa famille bien-aimée.

Demain sera le premier anniversaire de la mort de Sidharth, et nous sommes sûrs que ses fans vont le rendre spécial en partageant des vidéos et des photos de l’acteur sur les réseaux sociaux, et le défunt acteur sera également tendance sur Twitter.