Anniversaire de la mort de Sidharth Shukla: Devoleena Bhattacharjee se souvient avec émotion de la star de Bigg Boss 13, “Je souris en pensant à la façon dont il …”

Sidharth Shukla avait 40 ans lorsqu’il est parti pour la demeure céleste le 2 septembre 2021. L’acteur a laissé un vide profond dans l’industrie de la télévision et dans le cœur de sa famille, de ses amis et de ses fans. L’acteur était lié à Shehnaaz Gill, mais Sidharth avait une aura qui le rendait attrayant pour tout le monde autour de lui. Il a également partagé un grand lien et avec la plupart de ses co-concurrentes féminines et une relation amour-haine avec certaines. Un tel est Devoleena Bhattacharjeeils se sont battus, ont eu leurs bons moments et à l’extérieur de la maison de Salman Khandans l’émission de téléréalité, ils étaient de bons amis. Aujourd’hui, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Sidharth Shukla, Devoleena se souvient des bons moments qu’elle a passés avec Sidharth.

Selon un reportage sur HT, l’actrice a déclaré qu’elle avait l’impression que c’était hier que l’acteur est décédé. Elle est incapable d’accepter le fait que cela fait un an que Sidharth est parti. Elle a ajouté qu’à chaque fois qu’elle se rend compte que Sidharth n’est plus avec nous, elle se sent “extrêmement désolée et bouleversée”. Devoleena Bhattacharjee a également rappelé comment Sidharth était dans la série et en dehors. Le qualifiant de gentleman minutieux, Devo dit que même s’ils se sont battus à l’intérieur de la série puisque la structure et le concept de Bigg Boss sont en tant que tels, ils sont également restés cordiaux. Elle révèle également qu’en dehors de l’émission, ils étaient de bons amis.

Mais tout n’est pas sombre et sombre quand elle se souvient de Sidharth. Devoleena a dit qu’elle souriait parfois quand elle revenait à l’époque où Sid avait l’habitude de lui tirer la jambe, de flirter avec moi et même de chanter pour elle dans la maison Bigg Boss 12. Un souvenir que Devoleena chérira toujours est la façon dont Sidharth a pris soin d’elle lorsqu’elle s’est blessée dans la série. Devoleena est également heureuse que les fans de Sidharth continuent de lui montrer autant d’amour même après son départ. Elle appelle ça un vrai succès.

Pendant ce temps, la famille de Sidharth a assisté à une réunion de prière spéciale au Brahma Kumaris pour l’acteur. Nous sommes sûrs que Sidharth est heureux où qu’il soit et profite de tout l’amour de ses fans et amis.