Anniversaire de la mort de Mahsa Amini : des manifestants clandestins racontent comment ils mènent la guerre contre le régime iranien | Nouvelles du monde

Un an après la mort de Mahsa Amini, des membres d’un réseau clandestin de manifestants appartenant à un groupe révolutionnaire de base appelé « Jeunesse unie du quartier iranien » ont expliqué à Sky News comment ils menaient une guerre contre le régime iranien.

« J’en ai assez de l’oppression d’un gouvernement qui nous bat, nous tue, tue des enfants », déclare une jeune manifestante.

« Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder. Je dois faire quelque chose. »

Il y a un an, des milliers d’Iraniens sont descendus dans les rues du pays pour protester contre la mort de Mme Amini, 22 ans alors qu’elle était sous la garde de la police iranienne des mœurs. Elle avait été arrêtée pour non-respect des strictes lois morales du pays.

Image:

La mort de Mahsa Amini a déclenché des manifestations massives en Iran





Les mois de manifestations antigouvernementales ont menacé l’existence même de la République islamique au pouvoir, qui a répondu en rejetant la faute sur les États et les médias étrangers hostiles.

La répression a été brutale. Plus de 500 personnes, dont 71 enfants, seraient mortes aux mains des forces de sécurité de l’État, tandis qu’environ 20 000 personnes ont été arrêtées, selon l’agence de presse américaine Human Rights Activists News Agency. Sept ont été exécutés et plusieurs sont morts en prison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





17h00

Tensions en Iran à l’occasion de l’anniversaire des manifestations



À l’occasion du premier anniversaire de la mort de Mme Amini, les manifestants restent effrayés mais ne se laissent pas décourager dans leur détermination à imposer le changement – ​​résumée dans leurs chants et banderoles, comme « Femme, vie, liberté ».

Mais alors que les manifestants célèbrent cet anniversaire, les responsables iraniens se préparent également.

Le père de Mme Amini a été brièvement arrêté vendredi soir, selon des groupes de défense des droits humains, tandis que l’oncle de Mme Amini, Safa Aeli, a été arrêté la semaine dernière à son domicile.

Selon les militants, on ne sait pas où il se trouve.

Image:

Amjad Amini, le père de Mahsa Amini, près de la tombe de sa fille.





Pendant ce temps, des services de sécurité ont été postés dans sa ville natale de Saqqez en prévision des troubles, certains dans la ville affirmant qu’ils ont été essentiellement confinés par les autorités.

« Bien sûr que je suis inquiète », déclare une manifestante, que nous nommons Shahrzad pour protéger son identité.

« Mais j’ai encore plus peur qu’ils restent au pouvoir.

« Tant qu’il y aura l’oppression, nous devons lutter contre elle. La République islamique est un cancer et nous n’avons d’autre choix que de nous en débarrasser. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:48

Des manifestations marquent l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini



Ceux qui tentent d’organiser les manifestations ont été contraints à la clandestinité en raison de la répression exercée par le régime iranien dirigé par les religieux. Ils sont exécutés ou, à tout le moins, condamnés à une longue peine de prison – s’ils sont arrêtés.

Arman, comme nous l’appelons pour protéger sa véritable identité, est l’un des dirigeants d’un réseau clandestin nommé « Jeunesse unie du voisinage iranien ».

« Mes principaux rôles sont de rassembler les manifestants, de communiquer avec les dirigeants des différentes communautés et d’aider à les organiser », dit-il.

« Au départ, nous n’étions qu’un petit groupe, mais au fil du temps, nous nous sommes étendus à d’autres réseaux souterrains dans d’autres villes et avons atteint plus de 35 villes.

« Mais malheureusement, à cause de la répression et du fait que nos membres ont été arrêtés et tués, nous n’en sommes plus qu’à 25. »

Pour Arman, la mission de son groupe est double.

« Notre objectif principal est d’entretenir le feu de la révolution », dit-il.

« Notre deuxième objectif est d’éduquer et de préparer ceux qui combattent dans les rues, afin de garantir que nous minimisons le nombre de victimes. »

Son groupe a repéré les emplacements des caméras de vidéosurveillance et a coupé les connexions avec celles-ci lorsque cela était possible.

Des médecins mobiles ont également été préparés à travers le pays.

Image:

Une affiche protestant contre la mort de Mahsa Amini





« Nous avons réalisé des tracts et trouvé des moyens de communiquer ces projets aux manifestants potentiels », explique Arman.

« Nous ne comptons pas trop sur les réseaux sociaux, car ils sont strictement surveillés et nous avons ainsi moins de contrôle. »

Arman dit que le groupe utilise diverses autres techniques pour garder les autorités informées, y compris des changements de dernière minute dans les lieux de réunion.

« Nous avons appris ces techniques non seulement par essais et erreurs, mais aussi en étudiant les manifestations dans d’autres pays comme le Myanmar », a-t-il déclaré à Sky News.

« Comment organiser une manifestation itinérante, la maintenir en mouvement, avant que les forces de sécurité ne puissent nous rattraper. »

En savoir plus:

L’Iran menace de sévir à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini

Les États-Unis vont verser 6 milliards de dollars à l’Iran pour libérer cinq otages

Malgré leur prudence, leurs plans ne sont pas infaillibles et des membres sont décédés.

« Nous avons nous-mêmes perdu des amis et des membres de notre famille lors des manifestations », déclare Arman.

« Je suis constamment aux prises avec ma conscience et je me sens souvent coupable.

« Mais que nous organisions ou non ces manifestations, les gens sortiront de toute façon, donc nous essayons au moins de les rendre plus percutantes et plus sûres. »

Au cours des dernières semaines, à l’approche de l’anniversaire de ce week-end, à travers une campagne d’intimidation accrue, la République islamique a clairement fait savoir de manière agressive qu’elle ne tolérerait aucune velléité de dissidence.

Saqqez, le lieu de naissance de Mme Amini, est déjà hautement militarisé, avec un convoi militaire de la République islamique déployé dans la ville, dans la province du Kurdistan, à l’ouest de l’Iran.

Image:

Un convoi se dirige vers Saqqez, la ville natale de Mahsa Amini





Des images sont apparues ces derniers jours montrant des chars entourant la tombe de Mme Amini.

« Chaque nuit, à Saqqez, il y a un agent de sécurité à chaque coin de rue », nous raconte un habitant.

« La plupart d’entre eux sont dans des voitures et en civil, patrouillant dans les rues. Nous pouvons à peine bouger. Nous avons à peine pu faire quoi que ce soit.

« Nous avons quand même réussi à diffuser autant de tracts d’appel à manifester que nous le pouvions, mais pas autant que nous l’espérions au départ.

« Nous en avons placé beaucoup dans les boîtes aux lettres des gens, dans les taxis, collés sur les murs des lieux publics, sur les pare-brise des voitures, sur les lampadaires. Partout où nous le pouvions, vraiment. »

Malgré la répression, la colère demeure.

Les bureaux des religieux iraniens ont été la cible de bombes incendiaires, des graffitis anti-régime sont apparus sur les murs et des peintures murales de la République islamique ont été incendiées.

Omid Shams, écrivain iranien exilé et universitaire en droit basé au Royaume-Uni, estime qu’il existe une « nouvelle vague de protestation dans tout le pays ».

« Il peut être dispersé en divers petits rassemblements », précise-t-il. « Ce n’est peut-être pas aussi important que ce que nous avons vu au cours des premières semaines de la révolution, mais cela enverra certainement le message que la révolution est toujours en cours. »

Pendant ce temps, la mère de Mme Amini, Mojgan Eftekhari, a rendu un hommage émouvant pour marquer un an depuis la mort de sa fille.

Image:

Omid Shams, écrivain iranien exilé et universitaire en droit basé au Royaume-Uni.





Dans un post sur Instagram, elle a écrit : « Un an s’est écoulé depuis que notre enfant bien-aimée Mahsa, Jina du Kurdistan et l’Ange de l’Iran sont montés au ciel. Une année où chaque instant a été plein de tristesse et de chagrin.

« Au cours de l’année dernière, et depuis les premiers jours où notre chère Jina est devenue immortelle jusqu’à aujourd’hui, nos gentils et sincères compatriotes de tous les coins de cette patrie, en fréquentant le sanctuaire de Jina, en appelant et en envoyant des messages pleins de gentillesse, ont consolé nos cœurs endeuillés.

« Des militants dans le domaine de la culture, de l’art et du cinéma à l’intérieur et à l’extérieur du pays, qui ont utilisé leurs plumes compétentes et leur esprit dynamique pour créer une œuvre précieuse et durable qui rappelle le nom et la mémoire de notre chère Jina.

« Des propriétaires d’entreprises, des guildes, des athlètes, des universitaires, des enseignants, des militants civils et des journalistes honorables qui, dans différentes circonstances et dans différents domaines, nous ont toujours soutenus.

« La vérité est que les mots ne peuvent pas rendre justice à ces honorables personnes.

« Nous nous inclinons devant le sens humain sublime de ces chers gens et les remercions du fond du cœur et nous prions Dieu pour qu’ils aient du respect devant Dieu et ses serviteurs. »

Reportage supplémentaire de James Robinson, journaliste