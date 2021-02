Anniversaire de la mort de Madhubala: ses rôles de film mémorables

Madhubala a ébloui à l’écran grâce à ses belles expressions sobres, ses danses gracieuses, ses yeux pathétiques remplis d’Anarkali. Ce film historique avait détenu le record du film hindi le plus rentable de tous les temps pendant 15 ans, jusqu’à Sholay.

Madhubala dégageait un charme rare et inégalé, comme on peut le voir dans la chanson «Aaiye Meherbaan» qui est devenue un incontournable de l’histoire du cinéma indien. Réalisé par Shakti Samanta, ce thriller policier a suscité de nombreux éloges pour Madhubala pour son incroyable performance en tant que danseuse de cabaret.

Capturant sa polyvalence en tant qu’artiste remarquable, cette comédie musicale romantique était un blockbuster. Rayonnant de beauté mythique et de prouesses d’acteur, elle était sans aucun doute connue comme la Vénus du cinéma indien.

Un autre film culte qui a remporté un succès commercial et critique était Half Half Ticket avec Kishore Kumar et Madhubala. Un timing comique formidable, une chimie brillante entre les principaux acteurs étaient l’USP de ce film de comédie.

Son rendez-vous avec la célébrité a commencé avec «Mahal», qui était le premier film de thriller de réincarnation en Inde. Prouvant sa valeur en tant que star bancable, Madhubala est devenue un succès du jour au lendemain.

Incarnation d’une beauté désarmante, la représentation par Madhubala d’une héritière riche et occidentalisée a continué à laisser une marque indélébile dans la liste de ses performances les plus mémorables et identifiables. Le film a acquis un statut classique au fil des ans et a été présenté dans la liste des 100 meilleurs films de Bollywood dans le magazine Time Out London (2019).