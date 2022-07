Anniversaire de Katrina Kaif : appelez Bhoot à Tiger 3 ; un regard sur les prochains films de la superbe actrice

Spécial anniversaire de Katrina Kaif : La diva de l’industrie Katrina Kaif a 39 ans aujourd’hui. Elle a commencé sa carrière de mannequin à l’âge de 14 ans. Katrina a fait ses débuts à Bollywood en 2003 avec le film “Boom”. Dans les premiers jours de sa carrière, les réalisateurs hésitaient à la signer pour les films car elle ne parlait pas un seul mot d’hindi. Mais d’une manière ou d’une autre, elle a réussi à faire des films. Katrina est aujourd’hui l’une des actrices les mieux payées de l’industrie. Elle a donné de nombreux films à succès dans sa carrière et se porte très bien. Katrina est aussi une merveilleuse danseuse et elle a fait de nombreuses chansons d’articles de Bollywood. L’actrice est heureusement mariée à Vickey Kaushal et vit sa vie de rêve. Les gens admirent sa beauté et son intelligence et adorent la voir sur grand écran. Katrina a beaucoup évolué avec le temps et elle a un énorme fan qui la suit sur Instagram. Aujourd’hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler de ses prochains films de Bollywood. De Tiger 3 à Phone Bhoot Katrina sera vue dans ces films. Regardez la vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri