Anniversaire de Karisma Kapoor : Faits inconnus sur la star des années 90 qui régnait sur tous les cœurs

La controverse Adipurush a fait dérailler le film des salles, et il a du mal à gagner même le montant de base de 3 à 4 crore dans les salles, et jusqu’à présent, le huitième jour de sa sortie, le film n’a gagné que 3,25 crore. Il y a des rapports que les spectacles du film ont été annulés dans de nombreux cinémas car il n’y a pas de public atteignant les théâtres. La vedette de Prabhas et Kriti Sanon s’est avérée être la plus grande déception, et le film a reçu un contrecoup majeur pour ses effets visuels, la représentation de Sita, des dialogues mauvais et dignes de grincer des dents, les regards de Prabhas et Saif Ali Khan en tant que Raghav et Raavan, tout sur Adipurush, et cela n’a fait qu’empirer après que le public ait atteint les théâtres et qu’ils aient beaucoup critiqué le film.

Les créateurs ont fait un contrôle des dégâts de dernière minute en mettant les dialogues édités de Hanuman et d’autres stars à l’écran. Mais cela n’a pas joué en leur faveur; même les producteurs ont réduit le prix des billets à Rs. 150, et même le prix bon marché n’a pas amené le public dans les salles. Om Raut a fait un gâchis, et il a été confronté au maximum de critiques pour ce qu’il a fait de la part des téléspectateurs, de la distribution originale de Ramayan, de Mukesh Khanna et de bien d’autres.

#Adipurush Hindi Nett Crossed 140Cr + Breakeven Done In North ceinture#Prabhas L’entreprise la plus basse est-elle égale à l’entreprise Hit des films hindi? RebelStar Gamme Bolthey ? pic.twitter.com/orxxvnvdPN BENGALURU REBEL (@RebelTweetzz) 23 juin 2023

#ADIPURUSH A chuté de 75% lundi Vendredi : Rs. 87 millions de dollars Samedi : Rs. 66 millions Dimanche : Rs. 68 000 000 000 Lundi : Rs. 19,50 crores#adipurushboxoffice #AdipurushDisaster#AdipurushBlockbuster#AdipurushCelebrations pic.twitter.com/SDx2UTNKvp Vicky Rana (@vicky_xzone) 20 juin 2023

La chimie de Prabhas et Kriti n’a pas non plus empêché le film de couler, et il est triste qu’un cinéaste n’ait pas pu tirer le meilleur parti malgré tout, d’un budget à un casting de rêve. Alors que le producteur de la série T, Bhushan Kumar, affirme que les affaires les plus basses de Prabhas sont également un succès au bureau de Hindi Bo, il exprime sa confiance pour l’étoile du sud.