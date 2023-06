Anniversaire de Karishma Kapoor : de la carrière à la vie amoureuse, des faits moins connus sur la star des années 90

Anniversaire de Karishma Kapoor : Le voyage de Karisma Kapoor a été fastueux et mouvementé, mais elle a également fait face à sa part de défis. Elle est issue d’une famille populaire de la ville B qui porte des noms comme Kareena Kapoor Khan, Randhir Kapoor, Ranbir Kapoor, Raj Kapoor, et plus encore. Mais cela ne lui a pas permis d’accéder facilement à l’industrie. Elle a joué dans de nombreux films à succès, mais elle n’a pas toujours été le premier choix des réalisateurs. Raja Hindustani (1996) et Dil To Pagal Hai (1997) étaient ses films notables. Karisma Kapoor avec sa co-vedette fréquente Salman Khan. L’actrice a joué aux côtés de Salman dans plusieurs films, dont la comédie de 1994 « Andaz Apna Apna », le hit de 1999 « Biwi No 1 », « Hum Saath Saath Hain », les années 2000 « Dulhan Hum Le Jayenge » et « Chal Mere Bhai ».

À l’occasion de son 50e anniversaire, nous examinons certains de ses faits moins connus.