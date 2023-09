Anniversaire de Kareena Kapoor Khan : dévoilement du régime de soins de la peau de l’actrice de Jaane Jaan [Watch Video]

Kareena Kapoor Khan : Kareena Kapoor Khan est connue pour sa peau radieuse et éclatante. Son teint impeccable fait l’envie de beaucoup. Même si elle suit une routine de soins de la peau et utilise certains produits, sa beauté naturelle transparaît. En plus de prendre soin de sa peau, elle souligne également l’importance d’un mode de vie sain, notamment en restant hydratée. L’actrice de Jaane Jaan croit qu’il faut garder sa routine de soins de la peau simple mais efficace. Elle ne croit pas à l’utilisation de masques de soin sophistiqués ni à passer des heures en séances de beauté, elle préfère plutôt une routine simple avec des produits directement sortis des armoires de cuisine. L’actrice de Janne Jaan a révélé son secret de beauté dans de nombreuses interviews. Alors maintenant, préparez-vous à découvrir les secrets de beauté de la superbe Kareena Kapoor. Dans la vidéo, nous approfondissons les détails du régime de soins de la peau de l’actrice de Jaane Jaan, révélant les étapes et les produits qu’elle ne jure que pour maintenir son teint radieux. De ses produits de soin préférés à ses rituels incontournables, vous découvrirez tous les conseils d’initiés pour obtenir cet éclat enviable. Regardez cette vidéo pour le savoir.