Anniversaire de Kareena Kapoor Khan : de Tashan à Kurbaan ; Voici les meilleurs films de Bebo aux côtés de l’acteur Vikram Vedha Saif Ali Khan

Anniversaire de Kareena Kapoor Khan : Kareena Kapoor est l’une des meilleures actrices de l’industrie de Bollywood. Elle est bien connue pour son jeu d’acteur et sa beauté. Aujourd’hui, l’actrice fête son anniversaire. En 2012, elle s’est mariée avec Saif Ali Khan. Le couple sexy partage une grande chimie sur grand écran, et il a été rapporté que le duo est tombé amoureux l’un de l’autre sur les plateaux de tournage du film Tashan. Après ce film, ils ont travaillé sur de nombreux films, comme Agent Vinod. Dans le film, Saif Ali Khan et Kareena Kapoor Khan jouent les rôles principaux. Dans cette vidéo, nous vous montrons les meilleurs films du duo sur lesquels ils ont travaillé ensemble. Regardez la vidéo complète.