Anniversaire de Kamal Haasan : Pushpak à Dasavatharam ; un regard sur les meilleures performances de la superstar légendaire

Anniversaire de Kamal Haasan : Ulaganayagan Kamal Haasan est l’un des meilleurs acteurs de l’industrie. Aujourd’hui, le 7 novembre, l’acteur fête son anniversaire. Kamal Haasan est une star aux multiples talents qui est acteur, réalisateur, scénariste, chanteur, chorégraphe, producteur, parolier et homme politique. Il a également travaillé dans l’industrie de Bollywood et a réalisé des films fantastiques comme Hey Ram, Chachi 420, Vishwaroopam, Dasavatharam, Vikram et d’autres. À l’occasion du 68e anniversaire de Kamal Haasan, jetons un coup d’œil à certaines de ses meilleures et plus grandes performances. Regarder la vidéo.