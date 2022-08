Anniversaire de Jannat Zubair Rahmani : regards chauds et sensuels du candidat de la saison 12 de Khatron Ke Khiladi [Watch Video]

Jannat Zubair Rahmani Looks chauds: Jannat Zubair est un nom populaire dans l’industrie de la télévision ainsi que sur les réseaux sociaux. Elle a travaillé sur des émissions comme Kashi, Ab Na Rahe Tera Kagaz Kora, Matti Ki Banno et d’autres. Elle est une créatrice de médias sociaux; elle est devenue célèbre sur Instagram. Elle compte plus de 44 millions de followers sur son compte Instagram. Récemment, elle a été aperçue dans la téléréalité à succès Khatron Ke Khiladi saison 12. Cette jeune actrice est notamment connue pour ses vidéos de mode. Les fans sont vraiment inspirés par les vidéos de Jannat Zubair ; ils adorent regarder son contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, Jannat Zubair fête son anniversaire, et à cette occasion, nous montrons quelques-uns de ses looks chauds et sensuels. Regarder la vidéo.