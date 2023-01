Anniversaire de Hrithik Roshan : Surmonter les limites, lutter contre les problèmes de bégaiement, la dépression et plus encore ; connaître l’histoire inspirante du dieu grec de Bollywood [Watch Video]

L’histoire inspirante de Hrithik Roshan : Hrithik Roshan est un acteur indien populaire qui est apparu dans un certain nombre de films à succès de Bollywood. Il est connu pour sa beauté, sa capacité d’acteur et ses talents de danseur impressionnants. Roshan a remporté de nombreux prix pour ses performances et est considéré comme l’un des acteurs les plus titrés de l’histoire du cinéma indien. Certains de ses films populaires incluent “Krrish”, “Dhoom 2” et “Zindagi Na Milegi Dobara”. Mais savez-vous qu’il fut un temps où même votre star préférée devait faire face à de nombreux problèmes ? Oui, Hrithik Roshan doit également faire face à de nombreux problèmes dans sa vie. Eh bien, découvrons dans cette vidéo pourquoi Hrithik Roshan est devenu acteur et quelles sont les difficultés de sa vie. Regardez des vidéos de divertissement.