Anniversaire de Harshad Chopda : Pranali Rathod donne un aperçu de la soirée cosy de l’acteur de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai [View Pics]

Harshad Chopda fête son anniversaire aujourd’hui. La star de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a sonné sa journée spéciale avec sa famille. C’est un oiseau domestique donc pas de fêtes pour lui. Pranali Rathod a partagé quelques photos des célébrations. Nous pouvons le voir heureux avec les ballons que des amis lui ont achetés. Harshad Chopda, qui a 41 ans, vieillit comme du bon vin. La belle star a prouvé au fil des ans qu’il est l’une des stars avec une énorme base de fans organiques en Inde. Pranali Rathod joue Akshara Goenka dans la série alors qu’il est le Dr Abhimanyu Birla. Les deux ont un lien fabuleux sur et hors écran.

Dans l’un des ballons, on peut voir que Monu est écrit. C’est le surnom du beau gosse. Pranali Rathod a également partagé ce détail avec les fans. Harshad Chopda a l’air heureux et détendu. On dirait qu’il a pris un jour de congé. Découvrez les photos partagées sur les réseaux sociaux…

Les fans de Harshad Chopda et Pranali Rathod attendent les retrouvailles du duo de l’émission, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Nous assistons maintenant à une bataille de divorce où ils se battent pour la garde d’Abhir. La santé de l’enfant souffre en raison du stress. Nombreux sont ceux qui veulent qu’Akshara se retrouve avec Abhinav Sharma (Jay Soni). D’autre part, le Dr Abhimanyu était censé se marier avec Aarohi (Karishma Sawant).

Il semble qu’Aarohi ait compris comment le mariage d’Abhimanyu et elle compliquera encore plus les choses. Elle fait de son mieux pour creuser un fossé entre Ruhi et Abhir. Mais Abhimanyu parvient à être un bon « père » pour les deux enfants. Hors écran, Pranali Rathod et Harshad Chopda ont démenti les rapports de fréquentation.