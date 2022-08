Anniversaire de Guadalcanal marqué par un Kennedy

Caroline Kennedy, ambassadrice des États-Unis en Australie, et Wendy Sherman, sous-secrétaire d’État américaine, se sont réunies dimanche à l’aube sur l’île de Guadalcanal pour honorer le 80e anniversaire de la bataille de la Seconde Guerre mondiale qui a failli entraîner la mort. de leurs pères, et cela a redéfini le rôle de l’Amérique à travers l’Asie.

Hier et aujourd’hui, il y avait de la violence, de la concurrence entre grandes puissances et des inquiétudes nerveuses quant à l’avenir. Leur visite a eu lieu alors que l’armée chinoise devait conclure 72 heures d’exercices autour de Taïwan simulant une invasion. Et dans leurs remarques lors d’événements avec des responsables du Japon, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et des Îles Salomon, les deux responsables ont souligné que la région – et le monde – se trouve à un autre carrefour.

Mme Kennedy, entourée de sympathisants locaux, a promis “d’honorer ceux qui nous ont précédés et de travailler et de faire de notre mieux pour laisser un héritage à ceux qui suivront”.