Anniversaire de George Jetson et réactions sur Twitter – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Joyeux anniversaire à George Jetson ! Twitter est devenu fou le dimanche 31 juillet après que des mèmes affirmant que c’était le grand jour du personnage de dessin animé emblématique sont devenus viraux. Le sujet a commencé à être tendance lorsqu’un fan, Brendan Kergin, a souligné que George avait révélé qu’il avait 40 ans dans la série télévisée futuriste des années 1960 qui se déroule en 2062. Kergin a partagé un graphique d’une page de fans en ligne qui indique l’anniversaire de George le 31 juillet 2022 et Kergin a couru avec. “Je ne veux alarmer personne, mais quelqu’un est sur le point de donner naissance à George Jetson”, a-t-il écrit le jeudi 28 juillet.

Suite Nouvelles des célébrités

Je ne veux alarmer personne, mais quelqu’un est sur le point de donner naissance à George Jetson. pic.twitter.com/Y7XjbeVz8i – Brendan Kergin (@BKergin) 28 juillet 2022

Les fans ont également couru avec, car les médias sociaux ont été inondés de leurs réactions hilarantes. “Eh bien, je me sens vieux maintenant”, a écrit un utilisateur de Twitter, comme un autre l’a partagé, “Georges Jetson est né quelque part autour d’aujourd’hui, félicitations ! Bientôt des voitures volantes et des robots domestiques, les gars. L’un d’eux a également posté avec effronterie : « Dernières nouvelles ! Georges Jetsonla mère de est en travail ! Admis à l’hôpital! Il est en route…”

Et encore un autre a résumé tous les mèmes loufoques en partageant, «Aujourd’hui marque la naissance du personnage classique d’Hanna-Barbera Georges Jetson!… Nous pensons… En fait, nous ne sommes pas tout à fait sûrs. Eh bien, c’est forcément l’anniversaire de quelqu’un aujourd’hui. Bonne naissance George !”

La production Hanna-Barbera a peint une vision comique de l’avenir dans 100 ans à partir de ses débuts le 23 septembre 1962. George était le mari de sa femme Jane et le père de sa fille adolescente Judy et de son fils cadet Elroy alors qu’ils traversaient les épreuves. et les tribulations de la vie dans les appartements Skypad à Orbit City, où les trottoirs roulants, les voitures volantes et les vaillants serviteurs robots faisaient fureur.

Malgré son charme maladroit et ses intrigues idiotes, la série “se présente comme la pièce la plus importante du futurisme du XXe siècle”, selon le magazine Smithsonian. “Nous parlons toujours de l’avenir en termes de Jetsons”, Jared Bahirauteur du livre 2021 Hanna-Barbera : une histoire, a expliqué. “Une émission qui a duré à l’origine une saison a eu un tel impact sur la façon dont nous voyons notre culture et nos vies.”

Lien connexe Lié: Nichelle Nichols : l’icône de “Star Trek” est morte à 89 ans

Continuez à lire pour plus de réactions, ci-dessous.

Joyeux anniversaire Georges Jetson 🥳pic.twitter.com/Do8dQR0TF7 – AuxGod (@AuxGod_) 31 juillet 2022

George Jetson est né avant que George RR Martin n’ait terminé les Vents d’hiver. – IGN (@IGN) 31 juillet 2022

Aux États-Unis, environ 10 267 bébés naissent chaque jour. J’espère que l’un de ces petits garçons nés aujourd’hui s’appellera George Jetson. pic.twitter.com/kabhlj1KGk – Trevor Donovan (@TrevDon) 31 juillet 2022

ils vont voir George Jetson pic.twitter.com/NxsEt4PyWQ — Blake © ™ ® (@NeilNevins) 31 juillet 2022

Bébé George Jetson : (en train de naître)

M. Spacely : VOUS ÊTES RENVOYÉ !!! pic.twitter.com/isZTv1XfVu – Toast croustillant (Comms OPEN) (@CrispyToastYT) 31 juillet 2022