Anniversaire de George Floyd et le coût de l’inconduite policière

Chaque année, les contribuables des villes et des comtés du pays paient des centaines de millions de dollars pour régler des poursuites intentées en réponse à une faute policière, des poursuites qui sont souvent réglées en secret par les municipalités pour enterrer tranquillement les critiques et la controverse. Dans de nombreux cas, les poursuites les plus coûteuses sont celles qui impliquent des violations des droits civils (par exemple, un recours excessif à la force) blessure physique ou alors décès des résidents.

Les coûts humains et sociaux des fautes policières sont inhumains et incalculables.

De nombreux Noirs américains ont peur lorsqu’ils voient un policier. Les parents noirs doivent avoir « Le discours « avec leurs enfants à cause de cette peur. Ne faites pas de mouvements brusques. Gardez vos mains à 10 et 2. Dites «Oui, monsieur» et «Oui, madame». Si vous cherchez quelque chose, faites-le lentement, mais pas avant de dire au policier ce que vous cherchez et de lui demander si tout va bien.

Des Noirs américains non armés sont tués par des policiers avec une fréquence effroyable. Pour les jeunes hommes noirs, la violence policière est l’une des principales causes de décès .

Chaque année, les contribuables des villes et des comtés du pays paient des centaines de millions de dollars pour régler des poursuites intentées en réponse à une faute policière, des poursuites qui sont souvent réglées en secret par les municipalités pour enterrer tranquillement les critiques et la controverse.

Les organisations de presse et les organisations à but non lucratif nationales ont créé au fil des ans des bases de données qui retracent les fautes policières, mais elles ne sont généralement en mesure de suivre que les allégations, pas les coûts. Il est temps que nous ayons une base de données nationale qui suit les deux. Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. Nous devons mesurer le problème autant que possible, afin de pouvoir le gérer de manière à sauver des vies – l’objectif le plus important – et l’argent des contribuables.

Notre législation – Loi sur le coût de l’inconduite policière (HR 1481 et S. 540) – créerait une telle base de données en exigeant que les organismes d’application de la loi fédéraux, étatiques et locaux rapportent au ministère de la Justice le montant qu’ils dépensent annuellement pour les jugements et les règlements relatifs à la faute de la police (y compris les frais de justice) ainsi que le nombre et le type d’inconduite de la police allégations qu’ils reçoivent.

En règle générale, les contribuables paient les jugements et les règlements relatifs à l’inconduite de la police de l’une des trois façons suivantes. Si leur municipalité utilise une assurance responsabilité civile (typique des petites municipalités), elles les paient indirectement sous forme de primes. Si leur municipalité utilise de l’argent provenant d’un fonds général ou dédié (typique des grandes municipalités), elles les paient directement. Il en va de même si leur municipalité émet une caution.

Les obligations sont particulièrement courantes pour les jugements ou les règlements importants qui dépassent les responsabilités des assureurs ou la capacité des fonds généraux ou dédiés et entraînent souvent le paiement par les contribuables de près du double, car la ville ou le comté doit payer des frais aux institutions financières et des intérêts aux investisseurs. Une étude récente a constaté que de 2008 à 2017, les contribuables de Chicago, IL (limité à 2010-2017); Cleveland, OH; Lake County, IN; Los Angeles, CA; et Milwaukee, WI, a payé un total combiné estimé de 1,73 milliard de dollars en obligations et en paiements d’intérêts pour la faute de la police.

L’argent que les contribuables consacrent à l’inconduite policière a le potentiel de défaire le financement d’autres services municipaux, y compris ceux dont il est prouvé qu’ils préviennent la criminalité. En 1983, South Tucson, AZ, a fait faillite après un règlement d’inconduite policière.

En 2017, New Haven, dans le Connecticut, a dû émettre des obligations pour un pont après avoir utilisé des fonds pour ce pont pour payer un règlement d’inconduite de la police.

À Minneapolis, les contribuables ont payé 27 millions de dollars pour régler le meurtre de Floyd avec sa famille, l’un des plus grands règlements pour inconduite policière à ce jour. Étant donné que le paiement était si important, Minneapolis a dû utiliser une combinaison de son fonds général et de son fonds d’auto-assurance pour couvrir le coût, ce dernier étant «poussé au bord du gouffre ces dernières années» en raison de la faute de la police, le Washington Post a rapporté. Le budget de Minneapolis pour cette année alloue à peu près le même montant aux services de santé (28 millions de dollars) comme pour ce règlement.

En septembre de l’année dernière, un panneau d’affichage a été installé à Times Square en face d’un poste de police du New York Police Department (NYPD). Le panneau d’affichage disait: « Hé NYPD. C’est nous. Les résidents de New York. Ceux qui paient votre salaire. Nous avons payé 300 millions de dollars pour régler vos poursuites. Vous n’avez rien payé. Nous devons parler. »

La «discussion» que les contribuables de New York ont ​​avec le NYPD sur la manière dont le ministère va se réformer pour éviter des fautes coûteuses est une discussion que les contribuables des villes et des comtés du pays doivent avoir avec leurs services de police.

Ils ne peuvent pas avoir cette discussion s’ils ne disposent pas des données. Notre projet de loi ferait en sorte qu’ils le fassent.

Don Beyer, un démocrate, représente le 8e Congressional District of Virginia à la Chambre des représentants des États-Unis. Il est le président du Comité économique mixte du Congrès américain.

Tim Kaine, un démocrate, représente la Virginie au Sénat américain. En tant qu’ancien avocat des droits civiques, maire et gouverneur, le sénateur Kaine a une longue expérience de soutien aux efforts de police communautaire.