Anniversaire de Gauahar Khan : voici comment Zaid Dabar a célébré la journée spéciale de sa femme [Watch Video]

Anniversaire de Gauahar Khan : Gauhar Khan est née le 23 août 1983. Elle a commencé sa carrière comme mannequin et elle a également participé à Femina Miss India en 2002. Elle a travaillé sur plusieurs films, comme Rocket Singh : Salesman of the Year (2009), ses débuts film. Après ce film, elle a tenté sa chance à Bollywood, mais elle est devenue célèbre grâce à la grande émission de téléréalité Bigg Boss. Gauhar est également connue pour ses mouvements de danse. Aujourd’hui, l’actrice fête son anniversaire, et à cette occasion, son mari, Zaid Darbar, a prévu quelque chose de spécial pour elle. Regardons la vidéo pour en savoir plus sur leurs plans de célébration.