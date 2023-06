Anniversaire de Dimple Kapadia: Échouer amoureux pour briller à l’écran, un regard sur son parcours

Dimple Kapadia a 66 ans aujourd’hui. De Bobby à Saas Bahu Aur Flamingo, l’actrice mène une carrière de plus de quatre décennies. Et, il est prudent de dire que Dimple Kapadia s’est imposée comme un talent polyvalent dans l’industrie cinématographique. Sa capacité à apporter profondeur et authenticité à ses personnages est une source d’inspiration pour de nombreux comédiens en herbe. Cependant, son voyage n’a pas été facile du tout. D’avoir à faire face à un mariage difficile à une interruption du travail, Dimple Kapadia a fait face à de nombreux contretemps dans la vie, mais rien ne pouvait l’empêcher de briller sur grand écran. À l’occasion du 66e anniversaire de l’actrice, jetons un coup d’œil sur le parcours de l’actrice.

Les débuts de Dimple Kapadia

Dimple Kapadia venait d’une famille très respectée à Mumbai. Son père Chunnibhai Kapadia était une personne de haut niveau et avait l’habitude d’organiser de grandes fêtes et des stars de cinéma chez lui, Samudra Mahal. Lors d’une de ces soirées, Raj Kapoor, qui était toujours aux prises avec l’échec de Mera Naam Joker, a vu Dimple Kapadia et a décidé de la lancer dans un film. Il a décidé de faire Bobby avec de nouveaux visages et a lancé Dimple Kapadia avec son fils Rishi Kapoor. Sans oublier que l’actrice n’avait que 16 ans.

Mariage avec Rajesh Khanna

L’histoire d’amour de Dimple Kapadia et Rajesh Khanna est connue de tous. Rajesh Khanna a proposé à Dimple et a également mis une condition qu’elle ne travaillera pas dans les films après le mariage. L’actrice, qui était fan de Rajesh Khanna, a accepté. Son premier film Bobby est sorti après son mariage et a fini par devenir un super hit. Dans une interview accordée à un magazine, Rajesh Khanna avait un jour partagé qu’il « n’avait aucune idée du talent de Dimple » et qu’il ne voulait pas que sa femme travaille parce que l’acteur voulait une mère pour ses enfants.

Après quelques années, les combats entre Rajesh Khanna et Dimple ont semé le chaos dans leur vie conjugale. En 1982, Dimple a quitté la maison de Kaka après avoir vécu ensemble pendant 9 ans. Lorsque la nouvelle du retour de Dimple s’est répandue, Ramesh Sippy l’a appelée après un screentest. Dimple, qui a fait face à la caméra après 11 ans, a lamentablement échoué au test d’écran mais a quand même été sélectionné pour le film Sagar. Son retour, tout comme ses débuts, s’est avéré être un blockbuster. À cette époque, la prétendue liaison de Dimple et Sunny Deol a également fait la une des journaux. On dit que les deux sont sortis ensemble pendant près d’une décennie.

Dimple Kapadia et Rajesh Khanna ont vécu séparément pendant 27 ans et n’ont pas divorcé. L’actrice était avec Kaka lors de ses derniers jours.

Dimple Kapadia sait-il cuisiner ?

Non, Dimple Kapadia ne sait pas cuisiner. Cela a été révélé par sa fille Twinkle Khanna. Dans une interview, la chroniqueuse a rappelé comment sa mère cuisinait du gombo brûlé (bhindi). « Si je me souviens des vieilles choses, je me souviens qu’une fois ma mère a fait du gombo pour moi, cela aussi a été brûlé. Après cela, j’ai décidé que je ne cuisinerais jamais. »

Dimple Kapadia a récemment été vu dans un tas de films dont Saas Bahu Aur Flamingo, Pathaan et Tu Jhoothi ​​Mai Makkar.