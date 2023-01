Anniversaire de Diljit Dosanjh : yoga sur la plage pour visiter la maison dans un style décalé ; découvrez les vidéos amusantes du chanteur-acteur punjabi [Watch Video]

Anniversaire de Diljit Dosanjh : Diljit Dosanjh est un acteur et chanteur populaire du Pendjab, en Inde. Il est apparu dans un certain nombre de films de Bollywood comme Udta Punjab, Soorma et Good News et est également connu pour son travail dans le cinéma punjabi. Il a sorti plusieurs albums à succès et est connu pour sa polyvalence en tant qu’artiste. Nous avons vu les vidéos drôles et décalées de Diljit sur Instagram. Il passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Pour son anniversaire, voici un aperçu de quelques-unes des vidéos amusantes de Diljit Dosanjh partagées au cours des dernières années.