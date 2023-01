Anniversaire de Diljit Dosanjh : fois où la chanteuse a frappé Kylie Jenner avec style

C’est à nouveau cette période de la semaine sur Bigg Boss 16. Le premier Weekend Ka Vaar depuis le Nouvel An approche à grands pas et il y a une crainte d’élimination parmi les concurrents. Cette fois-ci, les candidats nominés qui ont une chance d’être éliminés sont Sreejita De, Archana Gautam, Sumbul Touqeer Khan, Soundarya Sharma, Tina Datta et seulement deux hommes, Shalin Bhanot et Sajid Khan. Eh bien, il sera évident de penser que puisque plus de femmes que d’hommes sont nominées, une seule des femmes sera expulsée. Mais nous avons un nom qui a plus de chances que d’autres de dire au revoir à Salman Khan et à son émission Bigg Boss 16. Alors, dont le voyage se terminera cette semaine ? Lisez la suite pour savoir…

Il y a eu une demande constante pour l’expulsion de Sajid Khan. Cependant, le cinéaste a obtenu des votes décents de l’extérieur et aussi, à l’intérieur de la maison, les fans de certains candidats comme Shiv Thakare, MC Stan, Abdu Rozik ont ​​également été du côté de Sajid. Il n’est donc certainement pas l’un des candidats à la zone de danger qui a le moins de votes. Cependant, si les tendances de vote doivent être prises en compte, selon les rapports, c’est Sreejita De qui a les voix les plus basses et a une chance d’être éliminée, cette fois, définitivement. L’actrice avait été expulsée plus tôt dans la deuxième semaine de l’émission elle-même, mais est revenue comme un joker. Le public a pu voir un peu de chaleur entre elle et Tina Datta, ce qui était intéressant mais il s’est éteint. Cependant, cette fois, il semble que ce sera elle qui fera un dernier adieu à la série.

En parlant d’autres concurrents, Shalin Bhanot, Tina et Archana Gautam ont donné beaucoup de fil à retordre au public et Sumbul Touqeer Khan a de nombreux fans. Il y a donc de fortes chances que leurs fans et le public de Bigg Boss 16 votent pour eux et les zonent en toute sécurité. Jusqu’à présent, cinq candidats, dont Gautam Vig, Manya Singh, Gori Nagori, Ankit Gupta et Vikkas Manaktala, ont été éliminés de l’émission.