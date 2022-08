Anniversaire de David Dhawan : Coolie No.1 à Haseena Maan Jaayegi ; Films à succès du cinéaste mettant en vedette Govinda

Joyeux anniversaire David Dhawan : Il y a eu un certain nombre de réalisateurs-acteurs à succès Jodis à Bollywood. Si nous parlons de couples acteur-réalisateur à Bollywood, il y a un grand et célèbre Jodi, nommé Govinda et David Dhawan. Le duo a donné de nombreux films à succès comme Coolie No.1, Hero No.1, Haseena Maan Jaayegi et plus encore. Le duo a fait près de 17 films ensemble jusqu’à présent, et nous apprécions et rions tous de ces films. Aujourd’hui, David Dhawan fête son anniversaire, et à cette occasion, nous allons regarder les meilleurs films à succès de Jodi Govinda et David Dhawan de Bollywood.