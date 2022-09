Anniversaire de Chunky Panday : les moments précieux et adorables de l’acteur avec Ananya Panday vont gagner votre cœur [Watch Video]

Moments précieux de Chunky Panday et Anaya Panday : L’acteur de Bollywood Chunky Panday fête ses 60 ans aujourd’hui, le 26 septembre. Chunky Panday est connu pour son timing comique et il a également joué des rôles négatifs. Il continue d’expérimenter avec ses personnages dans les films. Il a commencé sa carrière à Bollywood avec le film ‘Aag Hi Aag’. Il s’est marié avec Bhavana Panday en janvier 1998. Il a deux belles filles, Ananya et Rysa. Ananya Panday est maintenant un grand nom de l’industrie de Bollywood. Chunky est maintenant connu sous le nom du père d’Ananya Panday. Regardons dans cette vidéo les adorables moments de Chunky Panday avec l’actrice de Liger Ananya Panday. Regarder la vidéo.