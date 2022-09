Anniversaire de Chunky Panday: l’acteur de Housefull avait PEUR pour la carrière d’Ananya Panday à Bollywood pour CETTE raison [Exclusive Video]

Actrice Ananya Panday a eu un joli succès Bollywood manches dans son court passage jusqu’à ce jour, tout bien considéré. Son premier film, Étudiant de l’année 2malgré toutes les critiques négatives et un bouche-à-oreille inférieur à la moyenne, a réussi un verdict “supérieur à la moyenne” au box-officelors de sa deuxième sortie, Pati Patni Aur Woh, a été un succès certifié et quelques-uns de ses détracteurs, tant au sein de la communauté des critiques de cinéma que du public, se sont réchauffés avec elle. Suite à cela, ses deux OTT films, Khali Peeli et Gehraiyaan ont été convenablement reçus. Son seul vrai revers jusqu’à présent a été sa dernière sortie, Ligre un film pan-indien, même pas un out-an-out Film bollywoodien en soi.

Chunky Panday ne s’inquiétait pas pour Ananya Panday en tant qu’enfant star

Cela étant dit, père Gros panday a révélé précédemment dans un interview exclusive avec BollywoodLife pourquoi il avait extrêmement peur pour Ananyac’est Bollywood périple. En fait, l’acteur de Housefull nous a dit catégoriquement qu’il ne s’était jamais inquiété du fait que sa fille porte l’étiquette d’un “enfant star” et que la négativité associée est, comme il l’a dit, “Je n’ai jamais été inquiet si mon nom lui serait associé parce que avouons-le, je ne suis pas une si grande star.”

Chunky Panday fille Ananya Panday’s Dream Girl 2 teaser

Chunky Panday voulait seulement qu’Ananya Panday soit acceptée

S’ouvrir sur à quel point il était anxieux quand Ananya Panday était entrée dans le industrie du cinémaChunky Panday a déclaré: “J’avais peur que ma fille soit acceptée ou non (par le public). L’enfant de chaque star est soit accepté, soit non accepté. Le public doit aimer la personne et l’accepter comme si c’était notre fille, Ananya fait partie de nous, comme un héros est accepté, il est notre héros. De même, il fallait qu’elle soit comme si elle était notre héroïne.”

Chunky Panday révèle sa seule peur pour sa fille Ananya Panday

Révélant la seule peur qu’il avait depuis un certain temps pour la carrière d’Ananya à Bollywood, Chunky a ajouté: “Je voulais qu’elle soit acceptée et c’était ma seule crainte parce que tant de gens viennent et certains sont acceptés alors que d’autres ne le sont pas. Mais, heureusement, les gens l’ont aimée et acceptée après sa performance non seulement dans son premier film (Student of l’année 2), mais ils l’ont vraiment, vraiment appréciée pour son deuxième film, Pati Patni Aur Woh, aussi. Donc, je n’arrête pas de lui dire de faire du bon travail et d’obtenir l’amour des gens parce que c’est la chose la plus importante pour un acteur de cinéma.”

Regardez l’interview exclusive complète de Chunky Panday ci-dessous :

Eh bien, il semble que Chunly respire enfin tranquillement sur la carrière cinématographique d’Ananya, que dire?